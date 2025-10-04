Balean a conductor de bus "El Triángulo" en San Juan de Miraflores

Balean a conductor de "El Triángulo" en SJM. | Difusión

La noche de este sábado 4 de octubre, un conductor de la empresa de transporte Lipetsa conocido como "El triángulo" fue baleado por parte de sujetos armados en San Juan de Miraflores. De acuerdo con información preliminar, la víctima fue trasladada al hospital María Auxiliadora.

Canal de ayuda

