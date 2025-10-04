HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Balean a conductor de bus "El Triángulo" en San Juan de Miraflores

Un nuevo atentando contra transportistas en Lima este sábado 4 de octubre.

Balean a conductor de "El Triángulo" en SJM.
La noche de este sábado 4 de octubre, un conductor de la empresa de transporte Lipetsa conocido como "El triángulo" fue baleado por parte de sujetos armados en San Juan de Miraflores. De acuerdo con información preliminar, la víctima fue trasladada al hospital María Auxiliadora.

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

