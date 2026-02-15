Israel rompe el acuerdo de alto al fuego en Gaza y realiza ataques que dejaron más de 10 muertos

Los ataques de Israel impactaron contra dos refugios gazatíes al norte y sur de la Franja. | AFP | Imagen referencial

Los ataques de Israel impactaron contra dos refugios gazatíes al norte y sur de la Franja. | AFP | Imagen referencial

Este domingo 15 de febrero, la Defensa Civil palestina anunció una nueva ofensiva realizada por Israel en la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego establecido con Hamás desde el 10 de octubre de 2025. El resultado de los ataques fue la muerte de 12 personas.

Las tropas israelíes afirman que esta operación responde a una "violación" de la tregua, la cual estaría relacionada con la alerta del pasado sábado sobre una supuesta incursión de presuntos "terroristas armados" en una área de la Franja controlada por Israel.

Hospitales confirmaron la recepción de cadáveres

La Defensa Civil, una organización de primeros auxilios supervisada por Hamás, confirmó que los atentados se realizaron tanto al norte como al sur del territorio palestino. Uno de los misiles impactó contra una tienda de campaña que albergaba a ciudadanos desplazados, la cual dejó cinco muertos.

En paralelo, la ciudad sureña de Jan Yunis registró otros cinco fallecidos tras ser atacados. Los hospitales Al Shifa, desplegados a lo largo y ancho del territorio, certificaron las defunciones y confirmaron la recepción de una docena de cadáveres.

"Israel no entiende lo que es un alto el fuego o una tregua. Llevamos meses viviendo bajo una tregua, pero nos atacan. Dicen una cosa y hacen otra", dijo Osama Abu Askar, tío de uno de los fallecidos, a AFP. Además, contó que unos cuatro civiles fueron asesinados durante el amanecer, en Jabalia, "mientras dormían en la calle".

Según testigos citados por El País, la presencia de drones israelíes en los lugares siniestrados impidió que los equipos médicos socorrieran a las víctimas. Mientras, Israel justificó la acción luego de presuntamente identificar a "varios terroristas armados que se refugiaban bajo los escombros" cerca de sus soldados.

Cientos de palestinos muertos durante el alto el fuego

Desde que comenzó el pacto de cese al fuego, el Ministerio de Salud del enclave, controlado por Hamás, afirmó que Israel ha llevado a cabo una serie de operaciones militares y ataques contra la Franja de Gaza, los cuales ocasionaron la muerte de 601 personas, además de los fallecidos reportados este domingo.

En este mismo tiempo, Palestina afirma que la cantidad de heridos producto de estas hostilidades asciende a al menos 1.607. Por otro lado, Israel sostiene que estas ofensivas responden a que presuntos terroristas habrían cruzado la Línea Amarilla, que limita a la Franja con la zona controlada por el ejército de Jerusalén.

Hazem Qassem, portavoz de Hamás, acusó al ejército israelí de "apuntar contra desplazados en sus tiendas de campaña, lo cual es una grave violación del acuerdo de alto el fuego".