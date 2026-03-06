El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó la noche de este 6 de marzo que Adrián Villar, quien atropelló y provocó el deceso de Lizeth Marzano, será recluido en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La decisión se adopta luego de que el Poder Judicial impusiera contra el joven de 21 años nueve meses de prisión preventiva, mientras se llevan a cabo las investigaciones por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga, a raíz del atropello a la deportista nacional el 17 de febrero en el distrito de San Isidro.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Decisión clave

El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, dictó el 4 de marzo la medida restrictiva contra Villar tras acoger el requerimiento del Ministerio Público, que sostuvo la existencia de peligro de fuga y riesgo de obstaculización del proceso penal.

Tras ello, el imputado fue trasladado a la carceleta del INPE ubicada en el penal Ancón II, a la espera de que la junta clasificatoria de esta entidad lo derive a un centro penitenciario de la capital.