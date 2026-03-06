HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno anuncia subsidio para taxistas que usan GNV
Gobierno anuncia subsidio para taxistas que usan GNV     Gobierno anuncia subsidio para taxistas que usan GNV     Gobierno anuncia subsidio para taxistas que usan GNV     
Sociedad

Adrián Villar será recluido en el penal Castro Castro: cumplirá nueve meses de prisión preventiva por muerte de Lizeth Marzano

Joven permanecerá en cárcel ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho mientras es investigado por tres delitos tras atropello a Lizeth Marzano , según señaló el INPE.

Investigado afrontará prisión preventiva en penal Castro Castro
Investigado afrontará prisión preventiva en penal Castro Castro | Composición LR

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó la noche de este 6 de marzo que Adrián Villar, quien atropelló y provocó el deceso de Lizeth Marzano, será recluido en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La decisión se adopta luego de que el Poder Judicial impusiera contra el joven de 21 años nueve meses de prisión preventiva, mientras se llevan a cabo las investigaciones por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga, a raíz del atropello a la deportista nacional el 17 de febrero en el distrito de San Isidro.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Decisión clave

El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, dictó el 4 de marzo la medida restrictiva contra Villar tras acoger el requerimiento del Ministerio Público, que sostuvo la existencia de peligro de fuga y riesgo de obstaculización del proceso penal.

Tras ello, el imputado fue trasladado a la carceleta del INPE ubicada en el penal Ancón II, a la espera de que la junta clasificatoria de esta entidad lo derive a un centro penitenciario de la capital.

Notas relacionadas
Andrea Llosa sobre los implicados en el caso de Lizeth Marzano: "Marisel Linares arruinó su carrera"

Andrea Llosa sobre los implicados en el caso de Lizeth Marzano: "Marisel Linares arruinó su carrera"

LEER MÁS
Asciende a ocho los policías investigados por presunta inacción tras atropello de Lizeth Marzano, según PNP

Asciende a ocho los policías investigados por presunta inacción tras atropello de Lizeth Marzano, según PNP

LEER MÁS
Andrea Llosa cuestiona a Marisel Linares por ocultar que su hijastro atropelló a Lizeth Marzano: “Creo que ahí se equivocó”

Andrea Llosa cuestiona a Marisel Linares por ocultar que su hijastro atropelló a Lizeth Marzano: “Creo que ahí se equivocó”

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

LEER MÁS
Sujeto embiste a fiscalizador de la ATU y un policía para evitar ser intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez

Sujeto embiste a fiscalizador de la ATU y un policía para evitar ser intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez

LEER MÁS
Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Adrián Villar será recluido en el penal Castro Castro: cumplirá nueve meses de prisión preventiva por muerte de Lizeth Marzano

Azucena Calvay celebrará su tercer aniversario en El Huaralino junto a Caribeños de Guadalupe, Los Rebeldes de la Cumbia y más artistas

Jack Durán recuerda con humor polémica pelea con Christian Cueva antes de jugar juntos en Juan Pablo II: "Lo que pasó en Trujillo quedó ahí"

Sociedad

Desesperación en Mala por falta de agua: vecinos cargan baldes y recurren a vertientes no potables

FIL Lima 2026 cambia de sede y se realizará en el Centro de Exposiciones Jockey en Surco

Sujeto embiste a fiscalizador de la ATU y un policía para evitar ser intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025