Adrián Villar será recluido en el penal Castro Castro: cumplirá nueve meses de prisión preventiva por muerte de Lizeth Marzano
Joven permanecerá en cárcel ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho mientras es investigado por tres delitos tras atropello a Lizeth Marzano , según señaló el INPE.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó la noche de este 6 de marzo que Adrián Villar, quien atropelló y provocó el deceso de Lizeth Marzano, será recluido en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.
La decisión se adopta luego de que el Poder Judicial impusiera contra el joven de 21 años nueve meses de prisión preventiva, mientras se llevan a cabo las investigaciones por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga, a raíz del atropello a la deportista nacional el 17 de febrero en el distrito de San Isidro.
Decisión clave
El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, dictó el 4 de marzo la medida restrictiva contra Villar tras acoger el requerimiento del Ministerio Público, que sostuvo la existencia de peligro de fuga y riesgo de obstaculización del proceso penal.
Tras ello, el imputado fue trasladado a la carceleta del INPE ubicada en el penal Ancón II, a la espera de que la junta clasificatoria de esta entidad lo derive a un centro penitenciario de la capital.