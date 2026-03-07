Este aumento de operaciones sigue a un ataque reciente del ELN a instalaciones militares en Saravena. | Foto: Ejercito de Colombia

Este aumento de operaciones sigue a un ataque reciente del ELN a instalaciones militares en Saravena. | Foto: Ejercito de Colombia

Un enfrentamiento armado entre tropas del Ejército Nacional de Colombia y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca dejó un insurgente muerto, varios capturados y la recuperación de menores de edad presuntamente reclutados por esa organización guerrillera.

Las operaciones se desarrollan en zonas rurales donde unidades de la Octava División mantienen acciones contra estructuras identificadas por las autoridades como la Brigada 18 y la Compañía Capitán Dumar. Durante los combates también se incautó armamento y material explosivo utilizado por el grupo armado ilegal.

TE RECOMENDAMOS TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Las fuerzas armadas indicaron que las unidades continúan avanzando en el área para localizar a otros integrantes de la estructura irregular. Asimismo, informaron que los operativos buscan restablecer las condiciones de seguridad para las comunidades rurales que habitan en distintos puntos del departamento.

Antecedentes de ataques recientes contra instalaciones militares

La intensificación de las acciones ocurre semanas después de un ataque atribuido al ELN contra instalaciones del Ejército en el cantón militar San Jorge, en el municipio de Saravena. En ese hecho, ocurrido el 28 de febrero, resultaron heridos un capitán y un teniente tras la detonación de artefactos explosivos lanzados desde drones.

Las autoridades señalaron que la ofensiva insurgente también ocasionó daños materiales en instalaciones militares y pudo afectar una aeronave tipo Caravan. Tras ese episodio, las fuerzas del orden declararon el estado de máxima alerta y reforzaron los operativos en la región.

Explosivos ocultos en carreteras y amenaza para civiles

Las autoridades militares también advirtieron sobre una modalidad empleada por el grupo criminal para instalar artefactos explosivos en vías del departamento. La táctica, conocida como 'reparcheo', consiste en abrir huecos en el pavimento para introducir los dispositivos y luego cubrirlos con material similar al asfalto, simulando reparaciones en la carretera.

Recientemente, tropas detectaron y destruyeron de forma controlada un explosivo colocado en la ruta que conecta los municipios de Tame y Sácama, en el sector de Caño Zorro. Según las autoridades, este tipo de prácticas representa un grave riesgo para transportadores, campesinos, estudiantes y habitantes que transitan a diario por los corredores viales de Arauca.