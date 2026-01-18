Israel cuestiona la composición del Consejo de Paz en Gaza anunciado por Donald Trump

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que la conformación del Consejo de Paz para Gaza, anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, no fue coordinada y contradice su política oficial. Israel expresó este sábado sus reparos sobre la composición del órgano impulsado por el presidente estadounidense en el marco de la segunda fase de su plan para el territorio palestino, cuyo objetivo declarado es poner fin a la guerra.

Sin rechazar el diseño general del Consejo de Paz, Netanyahu cuestionó específicamente la elección de miembros del comité ejecutivo de Gaza, una de sus subdivisiones, aunque no precisó los nombramientos que generan malestar.

Israel critica falta de coordinación con Netanyahu

Según la Casa Blanca, este órgano tendrá como misión asesorar a un comité tecnocrático palestino de 15 miembros encargado de la administración provisional del territorio, que inició sus trabajos el jueves en El Cairo. El comité incluye, entre otros, al ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, y a un alto funcionario de Catar.

“El anuncio de la composición del Comité director de Gaza, que depende del Consejo de Paz instalado por Trump, no fue coordinado con Israel y va en contra de su política”, afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado.

Israel y Hamás

Las relaciones entre Israel y Turquía se han deteriorado desde la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023 tras el ataque de Hamás contra territorio israelí. Turquía respalda abiertamente al movimiento islamista palestino y forma parte de los países que acusan a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza. En cuanto a Catar, país que ha sido bombardeado por Israel debido a la presencia de dirigentes de Hamás en el exilio, también se le vincula en Israel con un presunto escándalo de corrupción que afecta al entorno de Netanyahu.

Por su parte, el grupo Yihad Islámica también criticó la iniciativa. En un comunicado, sostuvo que los integrantes del Consejo de Paz fueron seleccionados para servir a los intereses de Israel.

“Nos sorprendió la composición del llamado Consejo de Paz y los nombres anunciados, elegidos según criterios israelíes y que sirven a los intereses de la ocupación”, señaló el movimiento.