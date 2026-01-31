HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel atacó infraestructura de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza por supuesta "violación" del alto al fuego

Los operativos destruyeron almacenes de armas y centros de producción de armamento de Hamás, reportando al menos 28 muertos, incluidos niños y mujeres, según autoridades palestinas.

Autoridades palestinas citadas por medios locales reportaron al menos 28 muertos a causa de los ataques aéreos israelíes. Foto: AFP.
Este sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron ataques aéreos contra miembros de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina, así como a diversas instalaciones en la Franja de Gaza. La ofensiva, según un comunicado de las FDI difundido a través de Telegram, es una respuesta a lo que consideran "una violación del acuerdo de alto el fuego".

En sus operativos, las fuerzas israelíes destruyeron "un almacén de armas, un centro de producción de armamento y dos infraestructuras de lanzamiento" de cohetes pertenecientes a Hamás, ubicadas en el centro de la franja.

Autoridades palestinas citadas por medios locales reportaron al menos 28 muertos a causa de los ataques aéreos israelíes, entre ellos seis niños y cuatro mujeres. Las víctimas fueron alcanzadas por los bombardeos en tiendas de campaña que servían de refugio a familias desplazadas por el conflicto.

"Violan sistemáticamente el derecho internacional"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de inteligencia Shin Bet señalaron que las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza siguen "violando de manera sistemática el derecho internacional", utilizando instituciones civiles como escudos y operando en zonas pobladas. Este comportamiento, según las autoridades israelíes, agrava aún más la situación y pone en riesgo a la población local.

Durante el comunicado, las FDI expresaron que consideran extremadamente grave cualquier violación del acuerdo de alto el fuego y reafirmaron su compromiso de seguir actuando con firmeza contra cualquier intento de las organizaciones terroristas en Gaza de llevar a cabo ataques o complots contra las fuerzas israelíes y los ciudadanos del Estado de Israel.

Las autoridades israelíes advirtieron que, ante estas violaciones, las operaciones de represalia continuarán mientras persistan las amenazas en la región.

Consecuencias del ataque en Gaza

Un ataque aéreo israelí en Gaza ha dejado al menos 13 muertos, todos miembros de las fuerzas de seguridad internas de Hamás, tras un bombardeo que alcanzó una comisaría de Policía en el barrio de Sheij Radwan, en el noroeste de la ciudad. Las agencias palestinas Sanad y Safa, citando fuentes locales, reportaron el saldo fatal, mientras la violencia en la región sigue escalando.

Además, una familia palestina de siete personas perdió la vida en otro ataque aéreo en la zona de desplazados de Al Mauasi. Otras tres personas fueron asesinadas en un bombardeo cercano a una escuela de la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, en el barrio de Naser, en Ciudad de Gaza. En otro ataque en el oeste de la ciudad, cinco personas, entre ellas dos niños.

Estas nuevas muertes aumentan el trágico balance de víctimas desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, con un total de 71,769 palestinos muertos y 171,483 heridos. Desde el colapso del alto el fuego, Israel ha matado a 509 personas y herido a 1,405 más, mientras la situación humanitaria continúa deteriorándose gravemente.

