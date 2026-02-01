HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Israel aplaza la reapertura del cruce fronterizo con Egipto para tránsito de personas

La reapertura del cruce de Rafah, previsto para este domingo, se pospuso hasta el lunes por motivos de seguridad. El paso, cerrado durante casi dos años, aún sigue en fase de prueba.

Israel decidio postergar la apertura del cruce fronterizo.
Israel decidio postergar la apertura del cruce fronterizo. | The Independent

Tras casi dos años de cierre debido a la escalada del conflicto entre Israel y Hamás, el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto fue parcialmente reabierto este domingo. Aunque se había planeado permitir el tránsito de personas, el comienzo de esta operación fue pospuesto hasta el lunes por nuevas medidas de seguridad implementadas por Israel.

Este paso es clave para la salida de ciudadanos gazatíes que requieren atención médica en Egipto y otros países, pero su reapertura ha sido limitada, provocando críticas por la lentitud del proceso y la falta de condiciones adecuadas. Además, la entrada de ayuda humanitaria sigue siendo una preocupación.

TE RECOMENDAMOS

EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: “Mientras yo respire, la voy a seguir buscando”: Madre buscadora de Jalisco

lr.pe

Fase de prueba y restricciones de tránsito

El cruce de Rafah se reabrió inicialmente en una fase de prueba con la esperanza de permitir el movimiento de personas con necesidades urgentes. Sin embargo, las autoridades israelíes decidieron aplazar el inicio del tránsito peatonal hasta el lunes por nuevas exigencias de seguridad, lo que ha generado frustración en Gaza, donde miles de personas esperan cruzar para recibir atención médica o reunirse con familiares.

A pesar de la reapertura técnica, las condiciones de tránsito se mantendrán estrictamente controladas. Israel ha asegurado que se seguirá un proceso de verificación exhaustiva para cada persona que desee cruzar, lo que limita la cantidad de personas que podrán beneficiarse del paso.

PUEDES VER: Irán declara a las fuerzas armadas de la Unión Europea como 'grupos terroristas' tras sanciones

lr.pe

Historia del cierre y la reapertura

El cruce de Rafah había permanecido cerrado desde mayo de 2024, tras la ofensiva militar israelí en Gaza. Este cierre dejó a miles de personas sin acceso directo a servicios médicos y a otros recursos fuera del enclave. La reapertura parcial ahora se da como parte de un acuerdo de alto el fuego mediado por actores internacionales, pero ha sido criticada por su limitación en términos de capacidad de tránsito.

Aunque las autoridades israelíes han declarado que la apertura es un paso positivo, las organizaciones humanitarias han señalado que las restricciones son insuficientes para cubrir las necesidades de la población gazatí, y que se debe permitir la entrada de ayuda humanitaria a través de Rafah para aliviar la situación de los más vulnerables.

PUEDES VER: "Tengo gran preocupación": Papa León XIV pide paz ante las crecientes tensiones entre EE. UU. y Cuba

lr.pe

Impacto humanitario y críticas internacionales

El impacto humanitario sigue siendo grave. La reapertura de Rafah es vista como un alivio parcial para los gazatíes, pero la falta de acceso constante y la ausencia de ayuda humanitaria continúan afectando a miles de personas. Muchos residentes de Gaza, especialmente aquellos con enfermedades graves, dependen de este cruce para obtener tratamiento fuera del enclave.

Críticos del proceso han señalado que Israel debe permitir una apertura más amplia del cruce, ya que el tránsito limitado impide que personas necesiten salir por razones humanitarias o familiares, mientras que las restricciones de seguridad siguen siendo una barrera importante. Estas críticas apuntan a la necesidad de mayor cooperación internacional para facilitar el proceso.

Notas relacionadas
Israel atacó infraestructura de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza por supuesta "violación" del alto al fuego

Israel atacó infraestructura de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza por supuesta "violación" del alto al fuego

LEER MÁS
Israel anuncia la reapertura parcial del puesto fronterizo que conecta la Franja de Gaza con Egipto

Israel anuncia la reapertura parcial del puesto fronterizo que conecta la Franja de Gaza con Egipto

LEER MÁS
Irán afirma que está "con el dedo en el gatillo" y amenaza a EE. UU. e Israel con represalias si atacan su territorio

Irán afirma que está "con el dedo en el gatillo" y amenaza a EE. UU. e Israel con represalias si atacan su territorio

LEER MÁS
Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

LEER MÁS
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Mundo

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Israel anuncia la reapertura parcial del puesto fronterizo que conecta la Franja de Gaza con Egipto

En Chile, los usuarios de tren podrán pagar su pasaje con tarjetas bancarias desde el 13 de febrero de 2026 en 2 servicios importantes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025