Israel aplaza la reapertura del cruce fronterizo con Egipto para tránsito de personas

Tras casi dos años de cierre debido a la escalada del conflicto entre Israel y Hamás, el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto fue parcialmente reabierto este domingo. Aunque se había planeado permitir el tránsito de personas, el comienzo de esta operación fue pospuesto hasta el lunes por nuevas medidas de seguridad implementadas por Israel.

Este paso es clave para la salida de ciudadanos gazatíes que requieren atención médica en Egipto y otros países, pero su reapertura ha sido limitada, provocando críticas por la lentitud del proceso y la falta de condiciones adecuadas. Además, la entrada de ayuda humanitaria sigue siendo una preocupación.

TE RECOMENDAMOS EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Fase de prueba y restricciones de tránsito

El cruce de Rafah se reabrió inicialmente en una fase de prueba con la esperanza de permitir el movimiento de personas con necesidades urgentes. Sin embargo, las autoridades israelíes decidieron aplazar el inicio del tránsito peatonal hasta el lunes por nuevas exigencias de seguridad, lo que ha generado frustración en Gaza, donde miles de personas esperan cruzar para recibir atención médica o reunirse con familiares.

A pesar de la reapertura técnica, las condiciones de tránsito se mantendrán estrictamente controladas. Israel ha asegurado que se seguirá un proceso de verificación exhaustiva para cada persona que desee cruzar, lo que limita la cantidad de personas que podrán beneficiarse del paso.

Historia del cierre y la reapertura

El cruce de Rafah había permanecido cerrado desde mayo de 2024, tras la ofensiva militar israelí en Gaza. Este cierre dejó a miles de personas sin acceso directo a servicios médicos y a otros recursos fuera del enclave. La reapertura parcial ahora se da como parte de un acuerdo de alto el fuego mediado por actores internacionales, pero ha sido criticada por su limitación en términos de capacidad de tránsito.

Aunque las autoridades israelíes han declarado que la apertura es un paso positivo, las organizaciones humanitarias han señalado que las restricciones son insuficientes para cubrir las necesidades de la población gazatí, y que se debe permitir la entrada de ayuda humanitaria a través de Rafah para aliviar la situación de los más vulnerables.

Impacto humanitario y críticas internacionales

El impacto humanitario sigue siendo grave. La reapertura de Rafah es vista como un alivio parcial para los gazatíes, pero la falta de acceso constante y la ausencia de ayuda humanitaria continúan afectando a miles de personas. Muchos residentes de Gaza, especialmente aquellos con enfermedades graves, dependen de este cruce para obtener tratamiento fuera del enclave.

Críticos del proceso han señalado que Israel debe permitir una apertura más amplia del cruce, ya que el tránsito limitado impide que personas necesiten salir por razones humanitarias o familiares, mientras que las restricciones de seguridad siguen siendo una barrera importante. Estas críticas apuntan a la necesidad de mayor cooperación internacional para facilitar el proceso.