Mundo

Israel anuncia ruptura “inmediata” con siete agencias y entidades de la ONU tras "debatir la retirada de EE.UU."

El ministro de Exteriores, Gideon Saar, justificó esta medida por la inclusión de Israel tras la publicación de "duros informes antiisraelíes cada año".

Israel corta vínculos con organismos de la ONU tras ser incluido en lista de violaciones a derechos de niños
Israel corta vínculos con organismos de la ONU tras ser incluido en lista de violaciones a derechos de niños | Foto: Composición LR | AFP

Israel oficializó este martes 13 de enero la ruptura inmediata con siete agencias y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, que emula la decisión tomada por Estados Unidos el pasado 7 del mismo mes al cortar lazos con decenas de organizaciones internacionales. El anuncio fue realizado por el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, mediante un comunicado difundido desde Jerusalén.

Según el texto oficial, la medida se adoptó tras analizar el impacto de ese debate en Washington y la posición de Israel frente a organismos internacionales que, a juicio del Ejecutivo, mantienen una línea hostil contra el Estado hebreo. Entre las entidades afectadas figuran ONU Mujeres y la Alianza de Civilizaciones, junto a otros organismos del sistema de Naciones Unidas.

Las agencias afectadas y los argumentos de Israel

Además de ONU Mujeres y la Alianza de Civilizaciones, Israel cortará todo contacto con la Oficina del Representante Especial del Secretario General de la ONU para los Niños y los Conflictos Armados. Desde el Ministerio de Exteriores se indicó que esta decisión se produce luego de que Israel fuera incluido en 2024 en una lista de países que violan gravemente los derechos de los niños en conflictos armados.

“El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, decidió que Israel cortará inmediatamente todo contacto con las siguientes agencias de la ONU y organizaciones internacionales”, señala el comunicado, en el que se remarca que la decisión se tomó tras “examinar y debatir la retirada de EE. UU.” de múltiples organismos internacionales. Israel sostuvo que es “el único país democrático” incluido en dicha lista, junto a grupos como ISIS y Boko Haram.

Escalada institucional y el antecedente de la UNRWA

En el caso de ONU Mujeres, Israel reiteró su acusación de que la agencia ignoró denuncias de violencia sexual ocurridas el 7 de octubre y recordó que el acuerdo de cooperación fue cancelado en julio de 2024. La ruptura también alcanza a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y a la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO), a las que Israel acusa de publicar informes “antiisraelíes” de manera sistemática.

La decisión se inscribe en una escalada de medidas contra organismos de la ONU. A finales de diciembre, el Parlamento israelí aprobó una reforma legal que declaró ilegal en Israel a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), despojándola de su inmunidad y ordenando la expropiación de sus bienes en Jerusalén Este, una decisión sin precedentes que ha sido cuestionada por su choque con el derecho internacional.

