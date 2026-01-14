HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos anuncia el comienzo de la fase 2 de su plan para un alto al fuego en Gaza

El Gobierno de Donald Trump confirmó que iniciará, dentro de esta fase, con la desmilitarización del movimiento Hamás.

EE. UU. establece una serie de acciones para lograr la desmilitarización y crear un gobierno tecnocrático en Gaza.
EE. UU. establece una serie de acciones para lograr la desmilitarización y crear un gobierno tecnocrático en Gaza.

Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, dijo este miércoles 14 de enero de 2026 que la fase 2 del plan de alto al fuego en Gaza ya comenzó. De acuerdo con lo estipulado por el funcionario, se llevará a cabo el proceso de desmilitarización de Hamás como uno de los 20 puntos propuestos por Washington.

Dentro del listado de exigencias también se encuentra la creación de un comité tecnocrático palestino, el cual estaría bajo la dirección de 15 miembros encargados para administrar la Franja.

lr.pe

EE. UU. inicia la fase 2 del plan de alto al fuego en Gaza

"Hoy, en nombre del Presidente Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 puntos del presidente para poner fin al conflicto de Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción", enfatizó Witkoff a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Con este anuncio, la Casa Blanca da luz verde a una serie de acciones y reuniones que tendrán como eje central la desmilitarización en la Franja de Gaza y la instauración de un centro democrático a cargo del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

"Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluyendo el retorno inmediato del último rehén fallecido. De no hacerlo, las consecuencias serán graves", advirtió el funcionario.

Esta segunda etapa se da luego de culminar con una serie de acciones que formaron parte de la primera, como el envío de ayuda humanitaria, la liberación de rehenes (además de la entrega de restos) y un alto al fuego temporal. "Agradecemos profundamente a Egipto, Turquía y Qatar por sus indispensables esfuerzos de mediación, que hicieron posible todos los avances hasta la fecha", finalizó el diplomático.

PUEDES VER: Denuncian bloqueo de Israel a la libertad de prensa en la Franja de Gaza por parte de medios internacionales

lr.pe

Apoyo en la creación de un comité nacional de transición

Previo al anuncio de Estados Unidos, desde Egipto, se anunció que tanto Hamas como la Yihad Islámica mostraron su respaldo y colaboración a la creación de un comité para la creación de un Estado palestino independiente.

"Acordamos apoyar los esfuerzos de los mediadores para conformar el Comité Nacional Palestino de Transición que administre la Franja de Gaza y provea el entorno apropiado para que comience su labor", señalaron por medio de un comunicado conjunto.

De acuerdo con fuentes consultadas por EFE, ya se tendrían los nombres de las personas que conformarían este comité. Sin embargo, no se reveló quiénes podrían ser.

Por su lado, Hussein Al Sheikh, vicepresidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), desde Ramala, agradeció "los esfuerzos para la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza", según la agencia Wafa.

