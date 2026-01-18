Hamás afirma que está listo para entregar el poder al Comité Nacional para la Administración de Gaza, según EFE

Hamás anunció el inicio de la transición para ceder la administración de Gaza al Comité Nacional liderado por Ali Shaaz. | AFP | Omar al-Qattaa

Hamás anunció el inicio de la transición para ceder la administración de Gaza al Comité Nacional liderado por Ali Shaaz. | AFP | Omar al-Qattaa

Hamás, organización política y paramilitar islamista palestina, anunció, según una primicia publicada este domingo por la agencia de noticias EFE, que la transición para ceder el cargo al Comité Nacional para la Administración de Gaza ya había comenzado y que se concretaría dentro de la próxima semana.

Este comité tecnocrático, conformado por 15 elementos palestinos y liderado por el ingeniero gazatí Ali Shaaz, forma parte del plan de 20 puntos promovido por Donald Trump para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

TE RECOMENDAMOS EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Denuncian bloqueo de Israel a la libertad de prensa en la Franja de Gaza por parte de medios internacionales

Hamás está listo para entregar la administración de Gaza

Según EFE, una fuente del movimiento confirmó que están preparados para entregar la administración "esta semana" al comité presidido por Shaaz, el cual inició funciones en El Cairo el miércoles 14 de enero, donde también sostuvo una serie de reuniones.

De acuerdo con el informante, que se mantuvo bajo el anonimato, Hamás "reafirmó su pleno compromiso" de llevar a cabo esta transición, cuyos detalles fueron explicados a los mediadores egipcios. Asimismo, se instó a los movimientos externos a la Franja a preparar las renuncias a sus cargos y entregar los "archivos pertinentes".

"Puede afirmarse que Gaza está desde ahora bajo la administración del comité, y se espera que todas las partes pertinentes cumplan sus promesas de entregar ayuda, iniciar la reconstrucción y aliviar el sufrimiento de los residentes —palestinos—", enfatizó.

Puntos pendientes de la primera fase

La fuente informó a EFE que aún esperan la respuesta a una carta enviada a los mediadores, donde exigen "la implementación de los requisitos de la primera fase" del plan de alto al fuego impulsado por Estados Unidos para así poder continuar con el proceso de desmilitarización, contemplado en la segunda etapa.

Según afirma, Israel aún debe puntos pendientes de esta primera fase "que aún no se han implementado", como la reapertura del paso de Rafah, el ingreso de viviendas prefabricadas para el reasentamiento inmediato, el ingreso de ayuda y excavadoras, y "el fin de las violaciones del alto el fuego".

Una vez que se tengan cubiertas las demandas, Hamás podrá avanzar en el programa de alto al fuego y ceder la administración al comité especial que gestionará Gaza, el cual tiene la misión de gobernar y reconstruir la Franja bajo la supervisión de la Junta de Paz conformada por Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.; Tony Blair, ex primer ministro británico; Steve Witkoff, enviado especial de Washington; Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros.