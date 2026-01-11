HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel arresta a asesor de Netanyahu por obstruir investigación por filtraciones militares durante la guerra en Gaza

La detención del jefe de Gabinete, Tzachi Braverman, está vinculada a una investigación por la filtración de documentos clasificados a la prensa extranjera.

La policía israelí detiene a Tzachi Braverman, asesor de Netanyahu. Foto: AFP
La policía israelí detiene a Tzachi Braverman, asesor de Netanyahu. Foto: AFP

La policía israelí informó este domingo que detuvo a un alto funcionario cercano al primer ministro Benjamín Netanyahu, sospechoso de obstruir una investigación relacionada con filtraciones de información militar durante la guerra en Gaza. Aunque las autoridades no revelaron la identidad del detenido, la prensa israelí lo identificó como Tzachi Braverman, actual jefe de gabinete de Netanyahu y designado para asumir próximamente como embajador de Israel en el Reino Unido.

"Esta mañana, un alto funcionario de la oficina del primer ministro fue detenido para ser interrogado... bajo sospecha de obstruir una investigación. El sospechoso... está siendo interrogado actualmente bajo cautela", dijo la policía israelí.

PUEDES VER: Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

lr.pe

Detención al jefe del gabinete de Netanyahu

El ex asesor de Netanyahu, Eli Feldstein, afirmó recientemente que Tzachi Braverman intentó obstruir una investigación sobre la filtración de información militar sensible a la prensa extranjera durante la guerra contra Hamás en Gaza. Feldstein está implicado en el caso porque en septiembre de 2024 filtró un documento clasificado del ejército israelí al tabloide alemán Bild, hecho por el que posteriormente fue arrestado y acusado.

El documento filtrado pretendía demostrar que Hamás no estaba interesado en alcanzar un acuerdo de alto el fuego y respaldar la postura de Benjamín Netanyahu, según la cual los rehenes capturados por militantes palestinos durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel solo podían ser liberados mediante presión militar y no a través de negociaciones.

En una entrevista, Feldstein aseguró que Braverman solicitó reunirse con él poco después de la filtración y que, durante ese encuentro, le informó que el ejército había iniciado una investigación sobre el caso, añadiendo que podía “cerrarla”, según su propio testimonio. Feldstein también dijo que Netanyahu estaba al tanto de la filtración y estaba a favor de utilizar el documento para conseguir apoyo público a la guerra.

PUEDES VER: EE.UU. descubre 2 yacimientos de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

lr.pe

El caso Qatergate

Los medios israelíes informaron que la policía también registró la casa de Braverman y que se esperaba que Feldstein hablara con la policía más tarde ese mismo día sobre la presunta participación de Braverman en el asunto.

El señor Feldstein también es sospechoso del llamado escándalo "Qatargate", en el que él y otros colaboradores cercanos al señor Netanyahu son sospechosos de haber sido reclutados por Qatar para promover la imagen de la monarquía del Golfo en Israel. Qatar alberga a altos dirigentes de Hamás y ha desempeñado un papel mediador entre Israel y el movimiento islamista palestino durante la guerra en Gaza.

