Donald Trump revoca política ambiental clave en EE. UU. y debilita la lucha contra el cambio climático

La eliminación de esta medida clave genera rechazo entre científicos al considerar que atenta contra la salud pública. | Foto: AFP

El presidente Donald Trump revocó una normativa clave que servía como base legal para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que marca un giro profundo en la política climática de Estados Unidos. La decisión ha generado rechazo entre científicos, ambientalistas y sectores que advierten un retroceso significativo en los esfuerzos con el fin de frenar el aumento de las temperaturas.

El cambio de rumbo, que podría ser impugnado en los tribunales, representa un golpe a las medidas de conservación de la principal potencia emisora histórica de contaminantes. La derogación afecta uno de los pilares normativos que permitía imponer restricciones ambientales, basadas en el argumento de que el calentamiento global representa una amenaza directa a la salud pública y el bienestar general.

Revocación de la “constatación de peligro” y sus efectos regulatorios

La norma anulada, conocida como Endangerment finding (“constatación de peligro”), había sido adoptada en 2009 durante la presidencia de Barack Obama y reconocía que seis gases de efecto invernadero —incluidos el dióxido de carbono y el metano— eran perjudiciales para la salud humana. Este reconocimiento permitía a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) aplicar regulaciones estrictas que limitaran emisiones en distintos sectores.

El líder republicano justificó la medida asegurando que la determinación carecía de sustento legal y científico. Con esta revocación, la industria automotriz queda liberada de cumplir estándares más exigentes en materia de emisiones, lo que, según el mandatario, beneficiará a los consumidores y reducirá costos. El gobierno estima que la decisión permitirá ahorrar hasta 1,3 billones de dólares.

Críticas científicas, impacto climático y posible batalla judicial

Más de 1.000 especialistas firmaron una carta pública en la que subrayan que las pruebas sobre el impacto humano en la alteración ambiental, ya contundentes en 2009, se han vuelto aún más alarmantes hoy. La medida ha provocado fuertes críticas de expertos y organizaciones ecologistas, quienes resaltan que la evidencia científica sobre este fenómeno es cada vez más sólida.

Además de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, el jefe de la Casa Blanca ha impulsado políticas favorables a la industria del petróleo y el carbón desde su regreso al poder en 2025. Analistas advierten que la revocación podría derivar en una prolongada disputa legal, incluso ante la Corte Suprema, mientras los expertos confirman que 2025 ha sido uno de los años más cálidos registrados y que los efectos en las condiciones atmosféricas ya se sienten con fuerza en Estados Unidos y el resto del mundo.