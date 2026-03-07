HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia lanza oleada de misiles contra Ucrania: ataque deja al menos 12 muertos y un edificio residencial en escombros

Las autoridades polacas han desplegado aviones militares para proteger su espacio aéreo. Además, se reportan muertes en Dnipropetrovsk y Sumi, mientras Kiev enfrenta la crisis de los ataques.

El presidente Zelenski confirma que el ataque incluyó 29 misiles y 480 drones. Foto: AFP.
El presidente Zelenski confirma que el ataque incluyó 29 misiles y 480 drones. Foto: AFP.

Rusia continúa la escalada en Ucrania, esta vez con una oleada nocturna de misiles que dejó al menos doce muertos y un edificio residencial en escombros en la ciudad de Járkov. Según AFP, actualmente se mantienen las búsquedas de víctimas o sobrevivientes en los restos de la construcción, información que también fue confirmada por Volodímir Zelenski.

El alcalde Igor Terejov detalló el fallecimiento de una maestra de primaria, quien era profesora de su hijo, además de la de una madre junto a su hija adolescente. Dentro de los heridos se reveló la presencia de dos niños, de 6 y 11 años, y una joven de 17. En el transcurso del evento las autoridades activaron la alerta, pero esto no evitó las consecuencias mencionadas.

Por su parte, el Kremlin confirmó haber realizado una acción masiva de 'alta precisión' contra objetivos en Kiev, aunque negó de manera rotunda que alguno de los proyectiles afectara a infraestructuras civiles.

PUEDES VER: Rusia brindaría inteligencia a Irán para atacar fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, según The Washington Post

lr.pe

Reporte del atentado

De acuerdo a lo citado por AFP, Zelenski informó el conteo de 29 misiles y 480 drones contra el territorio que, además de lugares civiles, afectaron el sector energético y ferroviario. Durante el hecho, la Fuerza Aérea polaca reveló que había desplegado aviones militares para proteger su propio espacio aéreo en las fronteras.

El líder también aseguró haber informado de lo sucedido a Emmanuel Macron mediante una conversación telefónica. En el contacto resaltó la importancia del paquete de ayuda de 90.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, así como las siguientes sanciones contra Rusia y la necesidad de que se "apliquen finalmente".

Víctimas y afectados

Se reportó una persona murió en el lado oriental de Dnipropetrovsk y que un joven de 24 años falleció en la región de Sumi, tras el impacto de un dron en su coche, según informaron las autoridades locales.

En el sur de Ucrania, un ataque en Zaporiyia dejó a un bebé agravado, según indicó Ivan Fedorov, jefe de la administración regional, a través de Telegram. La situación en la capital, Kiev, también es crítica, con tres personas heridas por ataques en la ciudad. Por su parte, en Chuguiv se reportaron otros dos heridos debido a las hostilidades.

