Ecuador paraliza su principal refinería de crudo tras declaratoria de emergencia

Ecuador ha declarado en emergencia su principal refinería de crudo, ubicada en Esmeraldas, a raíz de un incendio ocurrido el domingo pasado. El siniestro obligó a suspender por completo las operaciones de la planta, informó el jueves la estatal Petroecuador.

El fuego, que permaneció activo durante casi dos horas en la noche, no generó víctimas fatales ni heridas. Sin embargo, las autoridades aún investigan las causas de la deflagración.

La medida de emergencia permitirá agilizar las acciones necesarias para mitigar los efectos del incidente y restaurar por completo sus funciones, explicó la petrolera en un comunicado oficial.

Reinicio de actividades

En la práctica, la declaratoria permite acelerar la contratación de servicios para reparar los daños generados por el fuego. Se espera que las unidades afectadas retomen su funcionamiento entre mediados de marzo y principios de mayo, con lo cual podrán continuar de manera plena.

La refinería de Esmeraldas, que fue construida hace más de 40 años, tiene una capacidad de producción de 110.000 barriles diarios y es la mayor del país. Además, Ecuador cuenta con otras dos plantas: una en La Libertad (suroeste) y otra en Shushufindi (noreste), que continúan trabajando.

Cabe recordar que en mayo del año pasado, la central suspendió sus operaciones tras el incendio de un tanque de almacenamiento de fueloil en sus instalaciones.

Sindicato petrolero rechaza expulsión de diplomáticos cubanos en Ecuador

La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP) manifestó su rechazo a la expulsión del embajador y del personal diplomático de Cuba en Ecuador.

A través de un comunicado, la organización sindical expresó su desacuerdo con la medida, señalando que esta genera una tensión innecesaria en las relaciones bilaterales entre ambos países.

Además, la organización considera que la decisión rompe con la histórica relación de hermandad, respeto y solidaridad entre Ecuador y Cuba, abriendo un escenario innecesario de confrontación.

Finalmente, cuestionaron la postura adoptada por el gobierno ecuatoriano en este conflicto, concluyendo que “en lugar de condenar el asedio, se ha puesto del lado de los agresores, convirtiéndose en una vergüenza internacional para nuestro pueblo”.