Mundo

¿Qué es la cumbre "Escudo de las Américas", la nueva alianza de Trump contra la influencia de China y el narcotráfico?

Líder republicano busca crear un bloque de cooperación en seguridad entre gobiernos aliados del continente y plantea incluso el uso de capacidades militares contra los cárteles .

La reunión aborda estrategias contra el narcotráfico y la migración irregular, además de analizar la creciente influencia económica de China en América Latina.
La reunión aborda estrategias contra el narcotráfico y la migración irregular, además de analizar la creciente influencia económica de China en América Latina. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró en Miami una cumbre regional con líderes latinoamericanos cercanos a su gobierno. La reunión, denominada Cumbre del Escudo de las Américas, busca sentar las bases de una nueva alianza política y de seguridad hemisférica.

Entre los jefes de Estado invitados figuran los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast; Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, señaló que el mandatario abordará con los participantes estrategias para enfrentar a las organizaciones narcotraficantes y frenar la migración irregular que llega a territorio estadounidense y a otros países del continente. Además, Washington observa con atención el creciente peso económico de China en América Latina, cuyo comercio e inversiones se han expandido con rapidez en los últimos años.

Iniciativa de seguridad

Este proyecto es impulsado por la Casa Blanca para reforzar la coordinación en materia de seguridad regional. La iniciativa fue encargada a la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien fue designada como enviada especial para promover el programa entre los gobiernos aliados.

Según explicó la funcionaria en redes sociales, el objetivo central del plan consiste en desmantelar las redes criminales que operan en el continente, en particular los carteles de drogas que abastecen al mercado de su país.

A diferencia de otros proyectos militares impulsados por la administración Trump —como el sistema de defensa antimisiles conocido como “Cúpula Dorada”—, el Escudo de las Américas no está diseñado para responder a amenazas bélicas directas. En cambio, pretende articular esfuerzos policiales, de inteligencia y control migratorio entre los países participantes.

Trump anuncia una “nueva coalición militar”

Durante su intervención en la cumbre, el mandatario republicano afirmó que la reunión representa un paso decisivo para crear una alianza regional destinada a combatir a las organizaciones criminales. “Venimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles y la delincuencia”, declaró ante los líderes invitados.

Asimismo, sostuvo que su gobierno busca un compromiso conjunto para utilizar capacidades militares contra estas redes. “La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares”, afirmó.

Además, comparó esta estrategia con operaciones militares desarrolladas en otros escenarios. “Así como erradicamos a ISIS en Medio Oriente, tenemos que erradicar a los carteles acá”, señaló.

Críticas a México y comentarios sobre Cuba

En su discurso, también se refirió a la situación del narcotráfico en México, al que describió como el “epicentro de los carteles”. Aunque afirmó mantener una buena relación con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sostuvo que estas organizaciones ejercen una fuerte influencia en el país.

“Me gusta Sheinbaum, es una persona muy buena”, comentó Trump, antes de agregar que Washington no permitirá que los grupos criminales continúen expandiendo sus operaciones en la región debido a la cercanía geográfica con Estados Unidos.

Por otro lado, dedicó parte de su intervención a la situación política en Cuba, al afirmar que la isla atraviesa una grave crisis económica y energética. “Cuba está en sus últimos momentos de vida. No tienen dinero ni combustible”, aseguró, aunque señaló que su gobierno mantiene conversaciones con La Habana y expresó su expectativa de que se produzcan cambios políticos en el país.

Dudas sobre su alcance regional

La convocatoria, sin embargo, también ha generado interrogantes entre analistas debido a la ausencia de actores clave en la lucha contra el narcotráfico, como México y Colombia. Ambos países mantienen una estrecha cooperación histórica con Washington en temas de seguridad y son puntos centrales en las rutas del tráfico de drogas hacia Norteamérica.

Para el especialista chileno Carlos Solar, investigador en seguridad y defensa para América Latina del Royal United Services Institute (RUSI), la cumbre busca abrir un nuevo marco de alianzas con gobiernos que no habían tenido tradicionalmente un vínculo estrecho con Estados Unidos en esta materia. En declaraciones recogidas por la BBC, el analista sostuvo que Washington intenta ampliar su red de socios estratégicos en el hemisferio.

Otros expertos consideran que la ausencia de México y Colombia podría ser temporal. El profesor de Periodismo y Estudios Internacionales Juan Luis Manfredi afirmó para la BBC que la iniciativa difícilmente podrá consolidarse sin la participación de esos países, dada su importancia en las dinámicas regionales del narcotráfico y la migración.

China en el trasfondo de la estrategia

Más allá de los temas de seguridad, analistas coinciden en que la nueva alianza también responde a una preocupación estratégica de Washington: el crecimiento de la presencia económica de China en América Latina. En las últimas dos décadas, el gigante asiático ha multiplicado su comercio con la región y ha financiado proyectos de infraestructura y energía en numerosos países.

El intercambio comercial entre China y América Latina alcanzó cifras récord en los últimos años, mientras Pekín se consolidó como uno de los principales socios comerciales de varios países sudamericanos. Este avance ha generado inquietud en sectores del gobierno estadounidense, que consideran la expansión asiática como un desafío a su influencia histórica en el hemisferio.

