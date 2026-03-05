Diosdado Cabello amenaza a María Corina Machado con una 'sorpresa' si regresa a Venezuela: "No les voy a decir qué"

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela y líder del chavismo, arremetió este miércoles contra la opositora María Corina Machado en su programa semanal Con el Mazo Dando, calificándola con desdén y dejando entrever que el Estado está preparado para contrarrestar su eventual regreso al país durante la Semana Santa.

"No les voy a decir qué sorpresa tengo preparada para ella", dijo Cabello en declaraciones mientras leía una carta de "La Sifrina", un personaje ficticio que utiliza en su programa para presentar supuesta información interna sobre figuras de la oposición.

TE RECOMENDAMOS TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El funcionario también sostuvo que Machado y miembros de su equipo en los últimos días han intentado reconstruir vínculos con figuras del Partido Demócrata en Estados Unidos con el objetivo de socavar las relaciones entre Caracas y Washington.

Recorrerá Venezuela a su regreso

Henry Alviárez, coordinador nacional de Vente Venezuela, aseguró que Machado recorrerá el país apenas se concrete su regreso. "Yo más que nadie deseo abrazarla cuando llegue", dijo el directivo de la organización respecto a la opositora.

Alviárez también abogó por los más de 500 presos políticos que todavía quedan detenidos, pese al intensivo proceso de excarcelaciones iniciado a principios de enero y acelerado tras la aprobación de la ley de amnistía. También denunció la grave situación del sistema judicial venezolano.

Cabello llama a la liberación de Maduro

Cabello llamó este miércoles a seguir exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores y señaló que tendrán que afrontar su siguiente audiencia judicial el próximo 26 de marzo. "Su lugar es aquí en Venezuela, no es en otro lugar, es aquí, en nuestro país", sostuvo el número dos del chavismo.

El ministro pidió a todos sus seguidores "levantar la cara" en "estos días amargos" y seguir avanzando siempre por el camino de la revolución bolivariana, en referencia al proyecto y movimiento político creado por Hugo Chávez.