Sorpresa en la comunidad científica: nace la primera cría en libertad de un animal desaparecido de su hábitat tras más de 100 años

En España, la Junta de Castilla y León confirmó el renacer en libertad de un polluelo de quebrantahuesos en el área soriana del Moncayo, un registro que no se producía desde hacía más de 100 años. El ejemplar procede de una pareja parental formada por un macho adulto sin marcas y la hembra Ezka, identificada en Navarra en 2015.

El seguimiento de la creación estuvo a cargo de agentes medioambientales de Castilla y León y Aragón con apoyo de técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. La eclosión tuvo lugar a mediados de febrero y el resultado corresponde a la primera fecundación natural con éxito documentada en esta zona.

¿Por qué la llegada del ave rapaz marca un hecho histórico?

La cría recibió el nombre Moncayo como referencia al territorio compartido entre Castilla y León y Aragón. Las autoridades autonómicas indicaron que la eclosión supone el regreso del ave carroñera al Sistema Ibérico tras más de un siglo sin constancia de procreación natural.

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) figura en la Lista Roja Europea como población vulnerable y aparece catalogado en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Se trata de un ave necrófaga cuya población reproductora más numerosa de la Unión Europea se localiza en los Pirineos.

La presencia del ejemplar se ha extendido en la península a territorios como Picos de Europa, el Sistema Bético, los Montes Vascos y zonas de la propia cordillera. Programas de reintroducción impulsados por administraciones públicas forman parte de este proceso de recuperación.

¿Cómo lograron los especialistas identificar y seguir la aparición del pollo?

Los técnicos realizaron la captura controlada del recién nacido con el objetivo de efectuar su identificación, el marcaje y la instalación de un emisor GPS. La operación contó con la participación del Grupo de Intervenciones en Altura de los agentes medioambientales de Soria y con supervisión veterinaria.

El especialista comprobó el estado físico y sanitario del ejemplar y obtuvo medidas morfométricas, peso corporal y muestras biológicas. Estos datos forman parte del registro científico del nuevo individuo.

El dispositivo permitirá obtener información sobre desplazamientos tras el abandono del nido, selección de hábitat, zonas de alimentación e interacción con otras poblaciones, además de posibles riesgos de mortalidad.

¿Qué intentos fallidos hubo antes de conseguir el primer nacimiento natural del ave en la región montañosa?

El primer intento de reproducción de la pareja tuvo lugar en 2020 en la parte zaragozana del macizo del Moncayo. Ese proceso no logró consolidarse.

Un segundo intento ocurrió en 2021 en la vertiente soriana del mismo macizo. Tampoco se obtuvo entonces un resultado favorable antes del primer registro confirmado posteriormente.