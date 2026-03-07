HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026?

En el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentan por la Liga 1 2026. El club rimense busca volver al triunfo tras 2 partidos.

Sporting Cristal no le gana a Alianza Atlético de Sullana desde hace 3 partidos. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
Sporting Cristal no le gana a Alianza Atlético de Sullana desde hace 3 partidos. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO juegan HOY, desde las 3.30 p. m., por la fecha 6 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, con transmisión a cargo del canal L1 Max. También podrás seguir la cobertura ONLINE minuto a minuto gratis por internet en La República Deportes, que te llevará el marcador actualizado y los videos de goles e incidencias.

Luego de su buen desempeño en torneos internacionales a mitad de semana, bajopontinos y churres vuelven a competir por el campeonato doméstico en una situación que los encuentra necesitados del triunfo. Los celestes llevan una derrota y un empate en sus dos últimas presentaciones, mientras que los norteños acumulan tres empates consecutivos.

lr.pe

En Sporting Cristal, el 1-0 sobre Carabobo de Venezuela por la Copa Libertadores fue un gran inicio en la llave rumbo a la fase de grupos. Ahora, la prioridad será asegurar la clasificación en Lima, de modo que el DT Paulo Autuori volvería a reservar a sus titulares para el duelo contra Alianza Atlético. El Vendaval, al ya tener seguro su cupo para los grupos de la Copa Sudamericana, no se guardará nada en su visita al Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

En Lima y el resto del territorio peruano, la hora de inicio del Sporting Cristal vs Alianza Atlético será a las 3.30 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

La transmisión por TV de este cotejo estará a cargo del canal L1 Max, el cual puedes sintonizar en los siguientes operadores de TV por cable y/o satélite.

  • Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD
  • Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD
  • Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 12
  • Cable Perú: canal 48
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: canal 32.

lr.pe

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Estos son los posibles equipos titulares de Sporting Cristal y Alianza Atlético para el partido de la Liga 1.

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Ian Wisdom, Cristian Benavente, Christofer Gonzales, Gabriel Santana y Felipe Vizeu.
  • Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Roman Suárez, Piero Guzmán, Anthony Gordillo; Hernán Lupu, Germán Díaz; Ariel Muñoz, Jorge Del Castillo, Cristian Penilla; Valetín Robaldo.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Estas son las cuotas que pagan las principales casas de apuestas por el triunfo de Sporting Cristal o Alianza Atlético. Los celestes son favoritos.

  • Betsson: gana Cristal (1,65), empate (3,45), gana Sullana (5,70)
  • Betano: gana Cristal (1,70), empate (3,55), gana Sullana (6,60)
  • Bet365: gana Cristal (1,62), empate (3,50), gana Sullana (6,00)
  • 1XBet: gana Cristal (1,67), empate (3,50), gana Sullana (5,30)
  • Coolbet: gana Cristal (1,70), empate (3,12), gana Sullana (6,65)
  • Doradobet: gana Cristal (1,70), empate (3,60), gana Sullana (6,33).

Últimos partidos de Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Así quedaron los cinco últimos cruces entre ambas escuadras por la Liga 1 del fútbol peruano.

  • Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético | 17.09.25
  • Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal | 29.04.25
  • Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal | 19.20.24
  • Sporting Cristal 2-1 Alianza Atlético | 05.05.24
  • Sporting Cristal 3-0 Alianza Atlético | 29.10.23.
