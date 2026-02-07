HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1
Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     
Mundo

Trump y Netanyahu pactan reunión para definir la estrategia de Israel y EE. UU. frente a la postura nuclear de Irán

El diálogo en Estados Unidos abordará sanciones, misiles balísticos y límites al enriquecimiento de uranio en el marco del acuerdo nuclear.

La cita abordará también el respaldo iraní a grupos armados. Foto: AFP
La cita abordará también el respaldo iraní a grupos armados. Foto: AFP

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se entrevistará el miércoles en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de tratar la situación de las gestiones nucleares con Irán. La cita tendrá lugar en la Casa Blanca y se centrará en los términos que podrían marcar el rumbo de un eventual entendimiento con Teherán.

Según la información difundida por la oficina del jefe de gobierno israelí, la conversación incluirá la limitación del programa nuclear iraní, el control sobre los misiles balísticos y el fin del respaldo de la República Islámica a grupos armados en la región. La sesión se produce tras contactos previos entre funcionarios de ambas partes y en medio de nuevas rondas de plática entre Washington y Teherán.

TE RECOMENDAMOS

PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

lr.pe

¿Qué condiciones plantea Netanyahu rumbo a tratar en su cita con el mandatario estadounidense?

La posición que Netanyahu trasladará al líder republicano contempla exigencias concretas. El primer ministro “cree que cualquier negociación debe incluir limitaciones sobre los misiles balísticos y el cese del apoyo al eje iraní”, afirmó su oficina en un comunicado difundido este sábado. Esa declaración fija el marco que Israel considera necesario hacia cualquier avance diplomático.

Esa postura ya fue transmitida al enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, en reuniones recientes. Desde Jerusalén se ha insistido en que un eventual acuerdo no debe limitarse al plano nuclear, sino que debe abarcar también el desarrollo de proyectiles de largo alcance y la asistencia a organizaciones armadas aliadas de la capital persa en distintos escenarios regionales.

PUEDES VER: El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

lr.pe

¿Qué está dispuesto a mediar el régimen de Alí Jamenei y qué rechaza incluir en el acuerdo?

El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha reiterado que el desarrollo nuclear constituye un “derecho inalienable” a favor de su país. El responsable de la diplomacia persa ha subrayado que el programa de misiles balísticos no formará parte de ninguna conversación y que la disposición al debate se restringe al nivel de enriquecimiento de uranio.

“El enriquecimiento al cero por ciento está fuera del alcance de las negociaciones. El nivel de enriquecimiento depende de nuestras necesidades, y el uranio enriquecido no saldrá de Irán”, sostuvo Araqchi en una entrevista con la cadena Al Jazeera en Doha, tras la reanudación de conversaciones con Estados Unidos en Mascate, Omán. Según lo informado, los contactos entre representantes estadounidenses y la delegación asiática se desarrollaron de forma indirecta y se enfocaron exclusivamente en el programa atómico.

PUEDES VER: Ni Brasil ni Argentina: China potencia a este país de América Latina para liderar su mayor expansión tecnológica y desplazar a EE. UU.

lr.pe

¿Qué medidas de presión ha aplicado EE. UU. contra la República Islámica en medio de las gestiones nucleares?

Estas tratativas tienen lugar en un momento complejo para Teherán desde 1979, con recientes protestas internas, dificultades económicas y carencias de recursos. En paralelo, Washington ha intensificado la presión a través de sanciones y advertencias militares. La administración estadounidense impuso restricciones a 15 entidades, dos personas y 14 buques vinculados al comercio ilícito de petróleo, además de una orden ejecutiva que contempla aranceles a países que importen bienes o servicios procedentes del país asiático.

En el plano castrense, Estados Unidos desplegó una decena de buques de guerra y un portaaviones en Oriente Medio. Trump llegó a considerar la posibilidad de atacar territorio iraní en respuesta a la represión de protestas recientes, aunque esa opción fue descartada tras presiones de aliados como Omán, Arabia Saudita y Qatar. Teherán ha advertido que cualquier acción militar estadounidense provocaría una respuesta directa contra bases en la región. Tras la última ronda de deliberación, ambas partes reconocen que persisten diferencias y que aún queda “un largo camino para establecer la confianza”, sin fecha confirmada de cara a un próximo encuentro.

Notas relacionadas
Día Nacional del Pisco Sour: Exportaciones de pisco alcanzan 9.5 millones de dólares, según ADEX

Día Nacional del Pisco Sour: Exportaciones de pisco alcanzan 9.5 millones de dólares, según ADEX

LEER MÁS
Zelenski revela que Estados Unidos quiere que la guerra con Rusia termine antes de junio y anuncia nuevas reuniones

Zelenski revela que Estados Unidos quiere que la guerra con Rusia termine antes de junio y anuncia nuevas reuniones

LEER MÁS
Este país de América Latina cede a amenazas de aranceles de Trump y enviará casi 500.000 millones de litros de agua a EE.UU. cada año

Este país de América Latina cede a amenazas de aranceles de Trump y enviará casi 500.000 millones de litros de agua a EE.UU. cada año

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

VER Universitario vs Cusco FC HOY: alineación de la U para el partido de la fecha 2 en el Torneo Apertura 2026

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora ver Alianza Lima vs Olva Latino HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: Son Tentación prende la fiesta en el Estadio San Marcos

Mundo

Familias de presos políticos de Venezuela critican visita del presidente de Parlamento a una prisión: “Show mediático”

China apuesta por modernizar el transporte en este país de América Latina y lo abastece con buses de última tecnología

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Jerí hunde a Fujimori y Acuña: Fuerza Popular y APP entre las bancadas con mayor desaprobación ciudadana

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025