El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se entrevistará el miércoles en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de tratar la situación de las gestiones nucleares con Irán. La cita tendrá lugar en la Casa Blanca y se centrará en los términos que podrían marcar el rumbo de un eventual entendimiento con Teherán.

Según la información difundida por la oficina del jefe de gobierno israelí, la conversación incluirá la limitación del programa nuclear iraní, el control sobre los misiles balísticos y el fin del respaldo de la República Islámica a grupos armados en la región. La sesión se produce tras contactos previos entre funcionarios de ambas partes y en medio de nuevas rondas de plática entre Washington y Teherán.

TE RECOMENDAMOS PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

¿Qué condiciones plantea Netanyahu rumbo a tratar en su cita con el mandatario estadounidense?

La posición que Netanyahu trasladará al líder republicano contempla exigencias concretas. El primer ministro “cree que cualquier negociación debe incluir limitaciones sobre los misiles balísticos y el cese del apoyo al eje iraní”, afirmó su oficina en un comunicado difundido este sábado. Esa declaración fija el marco que Israel considera necesario hacia cualquier avance diplomático.

Esa postura ya fue transmitida al enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, en reuniones recientes. Desde Jerusalén se ha insistido en que un eventual acuerdo no debe limitarse al plano nuclear, sino que debe abarcar también el desarrollo de proyectiles de largo alcance y la asistencia a organizaciones armadas aliadas de la capital persa en distintos escenarios regionales.

PUEDES VER: El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

¿Qué está dispuesto a mediar el régimen de Alí Jamenei y qué rechaza incluir en el acuerdo?

El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha reiterado que el desarrollo nuclear constituye un “derecho inalienable” a favor de su país. El responsable de la diplomacia persa ha subrayado que el programa de misiles balísticos no formará parte de ninguna conversación y que la disposición al debate se restringe al nivel de enriquecimiento de uranio.

“El enriquecimiento al cero por ciento está fuera del alcance de las negociaciones. El nivel de enriquecimiento depende de nuestras necesidades, y el uranio enriquecido no saldrá de Irán”, sostuvo Araqchi en una entrevista con la cadena Al Jazeera en Doha, tras la reanudación de conversaciones con Estados Unidos en Mascate, Omán. Según lo informado, los contactos entre representantes estadounidenses y la delegación asiática se desarrollaron de forma indirecta y se enfocaron exclusivamente en el programa atómico.

¿Qué medidas de presión ha aplicado EE. UU. contra la República Islámica en medio de las gestiones nucleares?

Estas tratativas tienen lugar en un momento complejo para Teherán desde 1979, con recientes protestas internas, dificultades económicas y carencias de recursos. En paralelo, Washington ha intensificado la presión a través de sanciones y advertencias militares. La administración estadounidense impuso restricciones a 15 entidades, dos personas y 14 buques vinculados al comercio ilícito de petróleo, además de una orden ejecutiva que contempla aranceles a países que importen bienes o servicios procedentes del país asiático.

En el plano castrense, Estados Unidos desplegó una decena de buques de guerra y un portaaviones en Oriente Medio. Trump llegó a considerar la posibilidad de atacar territorio iraní en respuesta a la represión de protestas recientes, aunque esa opción fue descartada tras presiones de aliados como Omán, Arabia Saudita y Qatar. Teherán ha advertido que cualquier acción militar estadounidense provocaría una respuesta directa contra bases en la región. Tras la última ronda de deliberación, ambas partes reconocen que persisten diferencias y que aún queda “un largo camino para establecer la confianza”, sin fecha confirmada de cara a un próximo encuentro.