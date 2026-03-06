Barcelona vs Athletic Club EN VIVO por LaLiga de España: hora y dónde ver el partido de la fecha
Barcelona lidera LaLiga, pero quiere recuperarse luego de la dura eliminación contra Atlético Madrid por Copa del Rey. Por otro lado, Athletic Club se sitúa en la zona media de la tabla de posiciones.
Barcelona se enfrentará al Athletic Club este sábado 7 de marzo del 2026, en el Estadio de San Mamés, en el marco de la jornada 27 de LaLiga. El partido lo pueden seguir DirecTV y DGO desde las 3.00 p. m. Además, La República Deportes cubrirá todas las incidencias.
Los Blaugranas se presentan en el partido como los únicos líderes de la liga española, luego de la inesperada caída del Real Madrid en su propio estadio frente al Getafe. Por otro lado, el equipo bilbaíno se encuentra en la zona media de la clasificación y llega tras ser eliminado de la Copa del Rey por la Real Sociedad.
¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club?
Nadie quiere perderse el picante Barcelona vs Athletic Club por la Liga Española. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados para que veas el encuentro desde diferentes zonas del mundo.
- Perú: 3.00 p. m.
- Colombia: 3.00 p. m.
- Ecuador: 3.00 p. m.
- Brasil: 5.00 p. m.
- Argentina: 5.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Club?
El encuentro entre Barcelona y Athletic Club, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga, se podrá seguir en DirecTV y DGO en toda Sudamérica, incluyendo Perú. En España, los aficionados podrán disfrutar del partido a través de Movistar+ y LaLiga TV, tanto en televisión como en streaming. En México, la transmisión estará a cargo de Sly Sports, mientras que en Estados Unidos, los canales ESPN Deportes y fuboTV ofrecerán la cobertura del evento.
Posibles alineaciones de Barcelona vs Athletic Club
- FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.
- Athletic Club: Unai Simón; Daniel Vivian, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Oihan Sancet, Iñaki Williams, Álex Berenguer; Gorka Guruzeta.