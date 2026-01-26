El sargento Ran Gvili es identificado como el último rehén israelí asesinado por Hamás en Gaza

El Ejército de Israel ubicó e identificó los restos del policía israelí asesinado por Hamás, el último rehén recluido en la Franja de Gaza. Se trata del sargento Ran Gvili, de 24 años, el cual, debido a su entrega en la defensa de su comunidad durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, que culminó con 1.219 personas muertas y 251 secuestradas, se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia.

Según anunció el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, los restos del israelí fueron repatriados a su familia, convirtiénse en el último de estos rehenes en volver a casa.

TE RECOMENDAMOS FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

Repatrian restos del último rehén israelí

El lunes, las autoridades de Israel confirmaron la identidad de Ran Gvili tras una incesante búsqueda al norte de la Franja de Gaza, específicamente en un cementerio musulmán controlado por Jerusalén. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron el cuerpo tras una ardua operación en la zona conocida como la Línea Amarilla, que consistió en la exhumación y análisis de al menos 250 cuerpos.

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes del Ejército informaron a la familia del rehén fallecido, el sargento Ran Gvili, de que su ser querido ha sido identificado y será devuelto para su entierro", se lee en el comunicado.

Luego de la recuperación del cuerpo, fue enviado a su familia en Israel, donde sus padres, Talik e Itzik; su hermano Omri y su hermana Shira podrán despedirse de él en la ceremonia correspondiente. Hamás afirmó que este acto es una muestra de su compromiso de llevar a cabo el plan de alto al fuego en Medio Oriente, impulsado por Estados Unidos. "Con esto, todos los rehenes han sido devueltos de la Franja de Gaza al Estado de Israel", concluye la misiva.

De acuerdo con el informe, Gvili murió en combate durante el ataque de 2023 en el centro poblado israelí de Kibutz Alumim. Tras caer en batalla, los gazatíes se llevaron el cuerpo y lo llevaron a su nación. Por este acto de valentía, fue apodado como 'Ran, el Defensor de Alumim'.

Reacciones de EE. UU. e Israel

Donald Trump, a través de un mensaje compartido vía Truth Social, se atribuyó la entrega del último rehén de Hamás a Israel, afirmando que esta sucedió gracias a su plan de paz, recordando que la primera fase estipulaba la entrega total de estos de estos restos. "Acabo de recuperar el último cuerpo de rehén en Gaza. ¡Así que recuperé a los 20 rehenes vivos y a todos los muertos! ¡Un trabajo increíble! Muchos lo consideraban imposible. ¡Felicidades a mi gran equipo de campeones!", exclamó.

Por su lado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien también se adjudicó los créditos de la operación, afirmó que este era un "logro tremendo para las Fuerzas de Defensa de Israel, para el Estado de Israel y también para los ciudadanos de Israel".