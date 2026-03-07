La vez que Wolfgang Grozo llamó ''violentistas'' a manifestantes contra Boluarte: "Militares hicieron debido uso de la defensa" | Composición LR | Foto: composición LR

En redes sociales, se viralizó un video del candidato presidencial Wolfgang Grozo en el que se refirió a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, ocurridas entre finales de 2022 y comienzos de 2023. Grozo defendió la actuación de las Fuerzas Armadas durante las movilizaciones pese a que dejaron decenas de muertos y heridos.

“Esta situación ha estado preparada para cualquier escenario (…) Estas personas violentistas han estado orquestadas. Como sabemos, esa es la modalidad, usan a al población, la azuzan y dentro de ellos es que existen esas personas que obedecen a direccionamientos de otras”, sostuvo hace tres años para Exitosa.

Cabe recordar que un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que, durante las protestas contra el gobierno de Boluarte, se registraron “graves violaciones a los derechos humanos” y que la respuesta estatal estuvo marcada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Sin embargo, esto no pareció tener efectos en Grozo, ya que además, justificó la actuación de los militares.

“Las FF.AA: están para proteger al país y ponen en riesgo su vida. Lo que ha ocurrido ahora es que los militares, que han salido a proteger las capacidades nacionales, han hecho el debido uso de la defensa”, agregó.

¿Quién es Wolfgang Grozo?

Wolfgang Mario Grozo Costa es candidato presidencial y también postula al Senado por el partido Integridad Democrática. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), su intención de voto pasó de 0,4% en enero a 1,2% en febrero.

Grozo es general mayor en retiro y se desempeñó como director de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). En su actual carrera política busca posicionarse como aspirante a la presidencia y mantiene una activa presencia en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok.

En la primera cuenta con alrededor de 2.343 seguidores, mientras que en la segunda supera los 63.600. Parte de su respaldo digital proviene de usuarios jóvenes que interactúan con su contenido.

De acuerdo con la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre 2022 y 2025 fue docente de gerencia en la Universidad de Lima.

En el ámbito académico, posee bachillerato y licenciatura en Ciencias de la Administración Aeroespacial por la Escuela de la FAP. Además, cuenta con estudios de posgrado en Desarrollo y Defensa Nacional y en Desarrollo y Seguridad Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

A ello se suma un curso de especialización en Altos Estudios Estratégicos en el Ceseden de España y formación adicional en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura.