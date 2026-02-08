Irán pone en duda la "seriedad y preparación" de EE. UU. en las negociaciones sobre su programa nuclear

Irán criticó la falta de seriedad de EE. UU. en las conversaciones y señala que nuevas sanciones petroleras erosionan la confianza en un acuerdo. | Composición LR | AFP

Irán siente que avanza hacia un callejón sin salida tras la negociaciones con Estados Unidos para establecer su propio programa nuclear que, según Teherán, no tendría fines bélicos, sino pacíficos. Por su lado, Washington no ha dado su brazo ha torcer y ha dejado clara su postura, la cual no es favorable, para el desarrollo de este plan energético.

Durante su más reciente reunión, el canciller iraní, Abás Araqchi, comprobó esta tesis y aseguró que no ve intenciones reales de su contraparte en avanzar con las negociaciones, asegurando que la Casa Blanca trata con poca seriedad el tema.

Negociaciones entre Irán y EE. UU. sin un final claro

Este domingo 8 de febrero, Araqchi cuestionó los esfuerzos de Estados Unidos en llegar a un acuerdo con Irán, dudas que crecieron con la reciente imposición de sanciones petroleras contra el país de Medio Oriente, las cuales buscan frenar sus exportaciones de crudo al ordenar bloquear transacciones relacionadas con 14 buques petroleros iraníes de la presunta "flota en la sombra".

"La imposición de nuevas sanciones y ciertas acciones militares generan dudas sobre la seriedad y la preparación de la otra parte para llevar a cabo negociaciones reales", afirmó el diplomático.

Asimismo, el canciller afirmó momentos previos que existe una posibilidad de que haya una nueva reunión entre países "en los próximos días" e indicó que es fundamental que la comunicación entre Irán y la Casa Blanca se desarrolle "con rapidez" y la intención de "alcanzar un acuerdo justo", en el que se espera también que se levanten las sanciones en su contra.

"Es una cuestión puramente defensiva para nosotros y no es negociable, ni ahora ni en el futuro... Sin embargo, estamos listos para reducir el nivel de enriquecimiento", agregó, luego de que Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, diga días atrás que, para avanzar con el programa nuclear, Irán debe limitar sus misiles balísticos y frenar su apoyo a Hamás, Hezbolá y los hutíes del Yemen.

Irán evalúa continuar las negociaciones con Estados Unidos

Durante una conferencia de prensa en la capital iraní, el ministro de Exteriores anunció que "evaluará el conjunto de señales y decidirá sobre la continuación de las negociaciones" con Washington.

Estas declaraciones se dan luego de la visita del enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, al portaaviones USS Abraham Lincoln en el golfo Pérsico, lo cual fue interpretado como una clara amenaza, en un contexto en el que Washington desplegó una flota militar cerca de las costas iraníes.

Poco después de la reunión sostenida el pasado viernes, el republicano firmó una orden ejecutiva que castiga a los países que comercien con la región de Medio Oriente con un arancel adicional del 25% sobre productos.