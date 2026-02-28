Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el clásico

Universitario se enfrenta a Alianza Lima por la fecha 8 de la segunda fase, en el Polideportivo Lucha Fuentes, en la Liga Peruana de Vóley. El clásico es el partido más esperado de la jornada y se jugará con las dos hinchadas. Las personas que no puedan asistir al coliseo en de Villa El Salvador deberán seguir el partido por Latina Televisión, las redes sociales de la Federación Peruana de Vóley y el minuto a minuto en La República Deportes.

Alianza Lima se posiciona en la cima del torneo tras enfrentar a Universitario, equipo que ha sufrido dos derrotas en las últimas semanas. Asimismo, las aliancistas parten como favoritas por la experiencia ganada en el Campeonato Sudamericano de Clubes. Sin duda, partidazo.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley?

El esperado partido entre Universitario y Alianza Lima promete espectaculares puntos. Por este motivo, en La República Deportes te jugamos los horarios confirmados para que puedas ver el Clásico desde diferentes zonas del mundo.

Perú: 5:00 pm

Colombia: 5:00 pm

Argentina: 7:00 pm

Brasil: 7:00 pm

Ecuador: 5:00 pm

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley?

El encuentro entre Universitario y Alianza Lima se podrá seguir en vivo a través de la señal de Latina, disponible en los canales 2 y 702 HD. Además, los aficionados podrán disfrutar del partido en directo mediante los canales digitales de Latina, accesibles tanto en su página web como en la aplicación móvil. La República Deportes pasará el minuto a minuto.

¿Cuánto cuestan las entradas para asistir al clásico del vóley peruano?

General: S/ 20

Preferente Norte: S/ 30

Preferente Sur: S/ 30

Oriente: S/ 40

Occidente: S/ 50

¿Cómo llegan al clásico de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima logró una victoria contundente de 3-1 ante San Martín, asegurando así el tercer puesto en el torneo Sudamericano. En contraste, Universitario de Deportes sufrió una derrota por el mismo marcador frente a Géminis, lo que complica su situación en la competencia.