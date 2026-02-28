HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán
Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     
Deportes

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el clásico

Las aliancistas parten como favoritas ante las aguerridas 'Leonas', tras una sorprendente campaña en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Alianza Lima se enfrenta a la 'U' por la Liga Peruana de Vóley. Foto: Lr/Agencia Andina
Alianza Lima se enfrenta a la 'U' por la Liga Peruana de Vóley. Foto: Lr/Agencia Andina

Universitario se enfrenta a Alianza Lima por la fecha 8 de la segunda fase, en el Polideportivo Lucha Fuentes, en la Liga Peruana de Vóley. El clásico es el partido más esperado de la jornada y se jugará con las dos hinchadas. Las personas que no puedan asistir al coliseo en de Villa El Salvador deberán seguir el partido por Latina Televisión, las redes sociales de la Federación Peruana de Vóley y el minuto a minuto en La República Deportes.

Alianza Lima se posiciona en la cima del torneo tras enfrentar a Universitario, equipo que ha sufrido dos derrotas en las últimas semanas. Asimismo, las aliancistas parten como favoritas por la experiencia ganada en el Campeonato Sudamericano de Clubes. Sin duda, partidazo.

PUEDES VER: Kevin Borjas vs Imanol Rodríguez por UFC Fight Night México: hora y canales para ver al peleador peruano en las estelares

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley?

El esperado partido entre Universitario y Alianza Lima promete espectaculares puntos. Por este motivo, en La República Deportes te jugamos los horarios confirmados para que puedas ver el Clásico desde diferentes zonas del mundo.

  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm
  • Argentina: 7:00 pm
  • Brasil: 7:00 pm
  • Ecuador: 5:00 pm

PUEDES VER: Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al recordar a los '4 Fantásticos' de la selección peruana: "Siempre hubo mucha rivalidad"

lr.pe

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley?

El encuentro entre Universitario y Alianza Lima se podrá seguir en vivo a través de la señal de Latina, disponible en los canales 2 y 702 HD. Además, los aficionados podrán disfrutar del partido en directo mediante los canales digitales de Latina, accesibles tanto en su página web como en la aplicación móvil. La República Deportes pasará el minuto a minuto.

PUEDES VER: André Carrillo se ilusiona con Mano Menezes al mando de la selección peruana: "Intentará jugar de igual a igual con todo el mundo"

lr.pe

¿Cuánto cuestan las entradas para asistir al clásico del vóley peruano?

  • General: S/ 20
  • Preferente Norte: S/ 30
  • Preferente Sur: S/ 30
  • Oriente: S/ 40
  • Occidente: S/ 50

PUEDES VER: Piero Serra, jugador de UTC, dejó fulminante comentario sobre el arbitraje tras victoria de Alianza Lima: "Siempre les regalan los partidos"

lr.pe

¿Cómo llegan al clásico de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima logró una victoria contundente de 3-1 ante San Martín, asegurando así el tercer puesto en el torneo Sudamericano. En contraste, Universitario de Deportes sufrió una derrota por el mismo marcador frente a Géminis, lo que complica su situación en la competencia.

Notas relacionadas
Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Universitario - FC Cajamarca: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026 en el estadio Monumental

Universitario - FC Cajamarca: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026 en el estadio Monumental

LEER MÁS
Mauro Cantoro recomienda a Universitario no pifiar a Hernán Barcos en su regreso al Monumental con FC Cajamarca: "Él sale ganando"

Mauro Cantoro recomienda a Universitario no pifiar a Hernán Barcos en su regreso al Monumental con FC Cajamarca: "Él sale ganando"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

LEER MÁS
Kevin Borjas vs Imanol Rodríguez por UFC Fight Night México: hora y canales para ver al peleador peruano en las estelares

Kevin Borjas vs Imanol Rodríguez por UFC Fight Night México: hora y canales para ver al peleador peruano en las estelares

LEER MÁS
Piero Serra, jugador de UTC, dejó fulminante comentario sobre el arbitraje tras victoria de Alianza Lima: "Siempre les regalan los partidos"

Piero Serra, jugador de UTC, dejó fulminante comentario sobre el arbitraje tras victoria de Alianza Lima: "Siempre les regalan los partidos"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EE. UU. e Israel atacan Irán HOY, EN VIVO: cifra de muertos, imágenes y últimas noticias sobre la ofensiva en Medio Oriente

Científicos españoles convierten colillas de cigarrillos en asfalto para pistas y carreteras más duraderas: un país potencia los apoyó

Este animal tiene el organismo más grande de la Tierra y superaría el récord de las ballenas azules: vive a 4.500 metros de profundidad

Deportes

Kevin Borjas vs Imanol Rodríguez por UFC Fight Night México: hora y canales para ver al peleador peruano en las estelares

Piero Serra, jugador de UTC, dejó fulminante comentario sobre el arbitraje tras victoria de Alianza Lima: "Siempre les regalan los partidos"

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: posiciones y programación de partidos de la fecha 8 de la segunda etapa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: Fuerza Popular propone que personeros de partidos políticos tengan un día no laborable

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025