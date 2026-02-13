HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

El método no solo frena la desertificación en China, también reduce de una década a un año la formación de suelo fértil y espacio a cultivos.

El experimento usa bloques microbianos que despiertan con lluvia y colonizan la arena en China. Foto: Composición LR
El experimento usa bloques microbianos que despiertan con lluvia y colonizan la arena en China. Foto: Composición LR

Durante décadas, la extensión arenosa avanzó sin control en el norte de China, arruinó cosechas y puso en riesgo pueblos enteros. Ahora, un experimento pionero busca revertir esa tendencia al usar cianobacterias, organismos microscópicos que llevan 3.500 millones de años en la Tierra.

En la región de Ningxia Hui, el manto arenoso comienza a cambiar de estado: de polvo suelto a un suelo estable y fértil. La iniciativa promete acelerar la recuperación de miles de hectáreas y podría marcar un antes y un después en la lucha global contra la desertificación.

TE RECOMENDAMOS

¿FUNCIONAN LOS AMARRES DE AMOR? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

lr.pe

¿Cómo utiiza China las cianobacterias para transformar la zona árida en suelo cultivable?

El experimento se desarrolla en el desierto de Tengger, una de las zonas más áridas del país, donde dunas móviles y tormentas de arena imposibilitan la agricultura tradicional. Allí, investigadores de la Estación Experimental de Shapotou aplican cianobacterias sobre el sedimento, que a su vez crean biocostras que retienen agua y nutrientes.

Estas cianobacterias, también conocidas como algas verde-azuladas, sobreviven en condiciones extremas y, al formar colonias, unen los granos de arena y reducen la erosión. Con cada lluvia, la biocostra se activa, consolida la superficie y genera un microambiente donde pueden desarrollarse otras formas de vida.

El proceso no solo estabiliza la tierra suelta, sino que transforma literalmente la llanura seca: la superficie deja de comportarse como arena y empieza a comportarse como suelo cultivable, para sentar las bases para futuros cultivos y proyectos agrícolas sostenibles.

PUEDES VER: Corea del Sur le quita terreno al océano con una megacontrucción que divide el mar de la tierra y es visible desde el espacio

lr.pe

¿Qué avances permitieron que las microalgas sobrevivan y creen biocostras fuera del laboratorio?

Aunque en laboratorio las cianobacterias producían suelo sin problemas, en el campo abierto morían rápidamente por el viento, la falta de agua y la exposición extrema. Para superar esto, los investigadores desarrollaron “semillas de suelo”: bloques pastosos con cianobacterias y materia orgánica que se pueden esparcir fácilmente sobre el mar de polvo.

Estos bloques permiten que las bacterias sobrevivan hasta un 60 % más, ya que protegen a los organismos de las condiciones adversas y facilitan su colonización rápida. Además, su diseño modular facilita su transporte y aplicación a gran escala, sin necesidad de infraestructura costosa ni equipos especializados.

El resultado es una aceleración sin precedentes: lo que antes podía tardar entre cinco y diez años ahora se logra en aproximadamente un año. Las biocostras creadas resisten vientos de hasta 36 km/h y forman un suelo estable listo para la recuperación ecológica y agrícola.

PUEDES VER: China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

lr.pe

¿Qué impacto podría tener este experimento de microbiología en la seguridad alimentaria y la desertificación global?

El proyecto no es aislado: forma parte de la Gran Muralla Verde de China, un programa de décadas para frenar la expansión del desierto. La creación de suelo mediante cianobacterias podría multiplicar los efectos positivos, desde la recuperación de tierras hasta la mitigación de tormentas de arena.

Si se aplica a otras regiones áridas, África, Mongolia y más zonas podrían beneficiarse. La biotecnología permite fabricar suelo donde antes solo había dunas, ahora impacta directamente en la agricultura, la seguridad alimentaria y la estabilidad social, que muestra cómo el ser humano puede enfrentar la desertificación a escala global.

Notas relacionadas
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
Pugna entre EE.UU. y China por puerto de Chancay sacude la política exterior del Perú: ¿A qué bando se inclina?

Pugna entre EE.UU. y China por puerto de Chancay sacude la política exterior del Perú: ¿A qué bando se inclina?

LEER MÁS
Japón incauta un barco pesquero de China y arresta a su capitán en medio de tensiones bilaterales

Japón incauta un barco pesquero de China y arresta a su capitán en medio de tensiones bilaterales

LEER MÁS
China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Canciller alemán afirma que el orden mundial ya no "existe" y ni siquiera EE. UU. podrá “actuar solo”

Canciller alemán afirma que el orden mundial ya no "existe" y ni siquiera EE. UU. podrá “actuar solo”

LEER MÁS
Delcy Rodríguez se compromete a organizar elecciones “libres y justas” en Venezuela

Delcy Rodríguez se compromete a organizar elecciones “libres y justas” en Venezuela

LEER MÁS
Japón incauta un barco pesquero de China y arresta a su capitán en medio de tensiones bilaterales

Japón incauta un barco pesquero de China y arresta a su capitán en medio de tensiones bilaterales

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump anuncia que viajará a Venezuela, pero afirma que aún no hay fecha definida

Colectivo demanda a municipio de Miraflores por negar bodas simbólicas de personas LGTB por el 14 de febrero

Primer ministro reconoce que el gobierno no ha decidido comprar los cazas F-16 Block 70

Mundo

Trump anuncia que viajará a Venezuela, pero afirma que aún no hay fecha definida

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

Consejo de Estado de Colombia le da la espalda a Gustavo Petro y anula incremento de salario mínimo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Primer ministro reconoce que el gobierno no ha decidido comprar los cazas F-16 Block 70

José Jerí: Elvis Vergara confirma que se solicitará facultades de comisión investigadora en caso Chifagate

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025