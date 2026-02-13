China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

El experimento usa bloques microbianos que despiertan con lluvia y colonizan la arena en China. Foto: Composición LR

Durante décadas, la extensión arenosa avanzó sin control en el norte de China, arruinó cosechas y puso en riesgo pueblos enteros. Ahora, un experimento pionero busca revertir esa tendencia al usar cianobacterias, organismos microscópicos que llevan 3.500 millones de años en la Tierra.

En la región de Ningxia Hui, el manto arenoso comienza a cambiar de estado: de polvo suelto a un suelo estable y fértil. La iniciativa promete acelerar la recuperación de miles de hectáreas y podría marcar un antes y un después en la lucha global contra la desertificación.

¿Cómo utiiza China las cianobacterias para transformar la zona árida en suelo cultivable?

El experimento se desarrolla en el desierto de Tengger, una de las zonas más áridas del país, donde dunas móviles y tormentas de arena imposibilitan la agricultura tradicional. Allí, investigadores de la Estación Experimental de Shapotou aplican cianobacterias sobre el sedimento, que a su vez crean biocostras que retienen agua y nutrientes.

Estas cianobacterias, también conocidas como algas verde-azuladas, sobreviven en condiciones extremas y, al formar colonias, unen los granos de arena y reducen la erosión. Con cada lluvia, la biocostra se activa, consolida la superficie y genera un microambiente donde pueden desarrollarse otras formas de vida.

El proceso no solo estabiliza la tierra suelta, sino que transforma literalmente la llanura seca: la superficie deja de comportarse como arena y empieza a comportarse como suelo cultivable, para sentar las bases para futuros cultivos y proyectos agrícolas sostenibles.

¿Qué avances permitieron que las microalgas sobrevivan y creen biocostras fuera del laboratorio?

Aunque en laboratorio las cianobacterias producían suelo sin problemas, en el campo abierto morían rápidamente por el viento, la falta de agua y la exposición extrema. Para superar esto, los investigadores desarrollaron “semillas de suelo”: bloques pastosos con cianobacterias y materia orgánica que se pueden esparcir fácilmente sobre el mar de polvo.

Estos bloques permiten que las bacterias sobrevivan hasta un 60 % más, ya que protegen a los organismos de las condiciones adversas y facilitan su colonización rápida. Además, su diseño modular facilita su transporte y aplicación a gran escala, sin necesidad de infraestructura costosa ni equipos especializados.

El resultado es una aceleración sin precedentes: lo que antes podía tardar entre cinco y diez años ahora se logra en aproximadamente un año. Las biocostras creadas resisten vientos de hasta 36 km/h y forman un suelo estable listo para la recuperación ecológica y agrícola.

¿Qué impacto podría tener este experimento de microbiología en la seguridad alimentaria y la desertificación global?

El proyecto no es aislado: forma parte de la Gran Muralla Verde de China, un programa de décadas para frenar la expansión del desierto. La creación de suelo mediante cianobacterias podría multiplicar los efectos positivos, desde la recuperación de tierras hasta la mitigación de tormentas de arena.

Si se aplica a otras regiones áridas, África, Mongolia y más zonas podrían beneficiarse. La biotecnología permite fabricar suelo donde antes solo había dunas, ahora impacta directamente en la agricultura, la seguridad alimentaria y la estabilidad social, que muestra cómo el ser humano puede enfrentar la desertificación a escala global.