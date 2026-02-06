HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. sancionará con arancel adicional del 25% a países que mantengan relaciones comerciales con Irán

La Casa Blanca activó una orden ejecutiva que refuerza la presión económica sobre Irán y terceros países, en medio de negociaciones diplomáticas que avanzan bajo amenaza.

La medida de Trump busca responsabilizar a Teherán por su programa nuclear. Foto: AFP
La medida de Trump busca responsabilizar a Teherán por su programa nuclear. Foto: AFP

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza la imposición de un arancel adicional del 25% a los países que compren, importen o adquieran bienes y servicios iraníes, de forma directa o indirecta. La medida se enmarca en la política de sanciones contra la nación de Medio Oriente y apunta a reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos, según informó la Casa Blanca.

La orden no fija una tasa obligatoria, pero toma como referencia el 25% y faculta al jefe de Estado a modificarla si cambian las circunstancias o si existen represalias de terceros. El texto reafirma la emergencia declarada en 1995 y ampliada en sucesivas administraciones. “El Presidente está responsabilizándolos por su búsqueda de capacidades nucleares, su apoyo al terrorismo y la desestabilización regional”, señala el documento oficial.

Trump sostuvo desde el Air Force One que “no habrá armas nucleares” para Irán y advirtió que, si no hay un acuerdo, “las consecuencias serán muy duras”. El secretario de Comercio deberá identificar a los gobiernos que mantengan transacciones con Teherán, mientras que el Departamento de Estado definirá el alcance de los aranceles.

Negociaciones en Omán bajo amenaza

La decisión se toma mientras delegaciones de Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones en Omán, las primeras desde junio del año pasado, cuando Washington bombardeó tres de sus instalaciones armamentísticas. La delegación iraní estuvo encabezada por el canciller Abbas Araghchi, mientras que Estados Unidos envió como representantes especiales a Steve Witkoff y Jared Kushner.

Trump calificó el diálogo como “muy bueno” y afirmó que “parecen estar muy deseosos de llegar a un acuerdo”. El ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, señaló que las conversaciones ayudaron a “aclarar el pensamiento estadounidense”. Araghchi habló de un “buen comienzo” y de un “ambiente positivo”, aunque confirmó que las delegaciones regresaron a sus capitales para consultas.

El petróleo en la mira

En paralelo, Estados Unidos anunció sanciones petroleras contra 14 buques vinculados a una llamada “flota sombra” que, según Washington, elude las restricciones al transporte de crudo. El Departamento de Estado también sancionó a dos personas y 15 entidades, incluidas compañías con sede en China, Liberia y Turquía, por comerciar con petróleo y productos petroquímicos de origen persa.

“El gobierno iraní ha priorizado su comportamiento desestabilizador por sobre la seguridad de sus propios ciudadanos”, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado. Washington sostiene que el objetivo es cortar los ingresos que financian el programa nuclear y el apoyo a grupos armados en la región.

Protestas internas

Las amenazas tarifarias y las sanciones coinciden con un aumento de la tensión entre ambas naciones por la represión de protestas antigubernamentales en territorio iraní. Grupos de derechos humanos denunciaron miles de muertes, aunque la magnitud real sigue sin confirmarse debido a las restricciones de internet vigentes desde el 8 de enero.

Trump declaró que el líder supremo Ali Khamenei debería estar “muy preocupado” y reiteró que Washington está dispuesto a actuar si Teherán rechaza un acuerdo. Por su parte, insiste en que su programa nuclear es pacífico y no ha emitido comentarios oficiales sobre la orden ejecutiva.

