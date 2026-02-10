El convenio cuestionado se enfoca en mejorar el comercio bilateral y fomentar las inversiones entre ambos países. Foto: Composición LR/AFP.

Brasil está evaluando el acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y Argentina la semana pasada, por temor a que contravenga las reglas del Mercosur. Diplomáticos brasileños están revisando el documento presentado por Washington el viernes, con el objetivo de determinar si el pacto excede los límites de los convenios bilaterales permitidos para los miembros.

Según fuentes cercanas confirmaron a Reuters, una primera lectura sugiere que el trato podría violar estas normas. El bloque, con el fin de fortalecer su capacidad de intermediación, impone restricciones a los acuerdos que sus países pueden firmar con naciones externas (el Arancel Externo Común). Este enfoque busca garantizar que las decisiones se alineen con los intereses.

Además, el principio de Política Comercial Común establece que las negociaciones comerciales internacionales deben ser realizadas de forma conjunta por todos los miembros.

El nuevo acuerdo bilateral supera las permiciones

El año pasado, durante las tensiones comerciales globales generadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, el Gobierno argentino logró una ampliación temporal de las exenciones al Arancel Externo Común del Mercosur. En ese período, el país junto a Brasil recibieron 150 excepciones, mientras que Uruguay y Paraguay fueron beneficiados con cuotas mayores.

Ante esto, el mismo medio afirmó que una autoridad argentina reveló que las reducciones arancelarias para mercancías provenientes de Estados Unidos están dentro de la medida de permisión antes mencionada.

No obstante, fuentes brasileñas informaron a Reuters que el acuerdo parece abarcar cerca de 200 elementos, lo que genera preocupación sobre el cumplimiento de las reglas. "Lo estamos analizando con mucha atención para ser justos", declaró una fuente diplomática.

¿Qué contempla el trato entre Argentina y Estados Unidos?

El convenio cuestionado se enfoca en mejorar el comercio bilateral y fomentar las inversiones entre ambos países. Este pacto establece importantes beneficios arancelarios para las exportaciones de ambas naciones. La administración Trump eliminará los aranceles para 1.675 artículos de origen argentino, lo que facilitará la venta de productos agroindustriales, maquinaria y tecnología.

Por su parte, el lado sudamericano se compromete a eliminar sanciones para mercancías estadounidenses, entre las que destacan medicamentos, dispositivos médicos y automóviles.

Uno de los puntos más destacados es la ampliación del acceso argentino al mercado estadounidense para ciertos bienes agropecuarios. Además, se facilita el intercambio de otros alimentos, como carnes aviares, lácteos y frutas, y se mejora la accesibilidad para productos como el vino.