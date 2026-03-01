HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Precio del dólar hoy, domingo 1 de marzo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, domingo 1 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo
Precio del dólar hoy, domingo 1 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 1 de marzo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,345 la compra y S/3,365 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 1 de marzo?

BBVA

  • Compra:S/3,433
  • Venta: S/3,279

Scotiabank

  • Compra:S/3,310
  • Venta: S/3,410

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,310
  • Venta: s/3,410
