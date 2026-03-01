Precio del dólar hoy, domingo 1 de marzo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
Precio del dólar hoy, domingo 1 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 1 de marzo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,345 la compra y S/3,365 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 1 de marzo?
BBVA
- Compra:S/3,433
- Venta: S/3,279
Scotiabank
- Compra:S/3,310
- Venta: S/3,410
Banco de la Nación
- Compra: S/3,310
- Venta: s/3,410