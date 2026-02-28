El país inicia marzo con un escenario de riesgo hidrológico creciente. Según reportes emitidos a fines de febrero por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), cinco avisos superaron el umbral de alerta roja, lo que indica posibles desbordes. En la selva, la situación afectó al río Marañón, en la estación Nauta de Loreto, y al río Ucayali, en Contamana y Requena en Ucayali. En la costa norte, el río Tumbes presentó riesgo en las estaciones El Tigre y Cabo Inga en Tumbes.

A estos se suman doce avisos de nivel naranja con afectación en los ríos Cañete (Socsi), Rímac (Chosica) y Mala (La Capilla) en Lima; Marañón (Puente Salinas Amojão), Huallaga (Yurimaguas) y Amazonas (Santa Rosa) en Loreto; Huallaga (Lagunas) en San Martín; Inambari (Puente Inambari) en Madre de Dios; Ucayali (Pucallpa – COHIDRO) en Ucayali; y Tumbes (El Tigre) en Tumbes.

Jesús Soza, especialista en Hidrología del Senamhi, alertó a La República que el comportamiento responde al calentamiento del mar asociado al Niño Costero y a la temporada de lluvias. “Marzo aún pertenece al periodo lluvioso a nivel nacional”, explicó. En ese contexto, señaló que hay “una alta probabilidad de que se publiquen más avisos en nivel rojo, los cuales podrían ocasionar desbordes en ciertas zonas”.

Picos históricos

En Lima, el río Rímac alcanzó el martes 24 de febrero a las 10:00 p. m. su mayor caudal del año hidrológico 2025-2026: 120.97 metros cúbicos por segundo. Aunque actualmente la estación Chosica se encuentra en descenso, con 74.6 m³/s (por debajo del nivel amarillo), en la parte alta de la cuenca, en San Mateo, se registran aumentos que podrían generar nuevas alertas.

Según explicó Soza, se trata de “un nivel alto, con una anomalía de caudal elevado, que puede ocasionar debilitamiento de infraestructuras, erosión de laderas o incluso desbordes”. El especialista recordó que el nivel rojo implica la posibilidad de afectar zonas cercanas a las riberas y llanuras inundables.

Las cuencas costeras presentan una respuesta rápida debido a su pendiente. En el caso del Rímac, el tiempo de concentración entre San Mateo y Chosica es de aproximadamente cuatro horas, lo que permite anticipar la llegada de la crecida aguas abajo.

Norte vulnerable

El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero. En su último comunicado oficial del 27 de febrero, el organismo señaló que entre marzo y mayo se pronostican lluvias superiores a lo normal en la costa norte, con mayor probabilidad de episodios de moderada a fuerte intensidad, “sin descartar eventos extremos durante marzo y abril”.

El pronóstico hidrológico anticipa que en los ríos de la región hidrográfica del Pacífico predominen caudales superiores a lo normal, así como un aumento en la frecuencia e intensidad de crecidas repentinas y activación de quebradas.

El Ingemmet alertó que las regiones de Cajamarca, Tumbes, Piura y Lima se encuentran expuestas a huaicos, inundaciones y deslizamientos.

Soza coincidió en que el mayor impacto se concentrará en Tumbes y Piura, donde los picos más altos de crecida de los ríos Tumbes, Chira y Piura podrían extenderse hasta abril. También mencionó que otras regiones enfrentarán riesgos significativos: en Lima, los ríos Chillón, Rímac y Lurín; en Ica, los ríos Pisco e Ica; así como en las regiones de La Libertad, Cajamarca, Arequipa y Tacna, podrían experimentar un mayor impacto en las próximas semanas.

Riesgo en Lima

En Lurigancho-Chosica, el aumento del Rímac ha encendido las alarmas. El alcalde Oswaldo Vargas advirtió a nuestro medio que el río ya superó el umbral naranja al alcanzar los 101 metros cúbicos por segundo, y no descartó que pueda llegar a nivel rojo si continúan las lluvias.

“El río Rímac ha aumentado el caudal (…) ya pasamos el umbral naranja, que es 90 metros cúbicos por segundo”, informó. Según explicó, los puntos más críticos se encuentran en las quebradas Corrales, Carosio, Nicolás de Piérola y Chacrasana, donde se acumulan hasta 200 mil metros cúbicos de lodo y rocas.

El burgomaestre destacó que el distrito cuenta con cerca de dos millones de soles en la partida de Gestión de Riesgos y Desastres, pero calificó el presupuesto como insuficiente frente a la magnitud del riesgo. “Estamos ejecutando el presupuesto, pero es insuficiente”, señaló, y reiteró el pedido de un decreto de urgencia para financiar la instalación de más barreras dinámicas y diques de contención.

El especialista del Senamhi indicó que “hay una tendencia de mayor intensidad a comparación de estos últimos años; pero no superior a lo experimentado en el Yaku en 2023 o lo reportado en 2017”. Sin embargo, precisó que el periodo de lluvias aún no ha terminado, por lo que el pico reportado en Chosica podría repetirse o incluso superarse en las próximas semanas de marzo.

Marzo decisivo

El escenario no solo implica más lluvias, sino también temperaturas elevadas. La directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalos, informó que a partir del 4 de marzo se iniciará en la costa un nuevo episodio de precipitaciones similar al registrado recientemente en Lima.

Las lluvias avanzarían de sur a norte: entre el 4 y 5 de marzo en Arequipa; el 7 y 8 en Lima; y alrededor del 9 o 10 en Tumbes y Piura. Paralelamente, se prevé un nuevo periodo de calor intenso. Durante los últimos días de febrero se registraron hasta 34,5 °C en La Molina, y las temperaturas elevadas podrían mantenerse durante la primera quincena de marzo.

Asimismo, Ávalos destacó que el mantenimiento previo de quebradas en Chosica redujo el impacto de las lluvias recientes. “El mantenimiento de quebradas actúa como un verdadero salvavidas”, afirmó a Canal N.

Escenario abierto

El año hidrológico aún no concluye y marzo podría traer nuevos picos. Soza advirtió que el máximo alcanzado esta semana en Chosica podría repetirse o incluso superarse. Además, las cuencas ya se encuentran saturadas, lo que favorece crecidas repentinas ante lluvias intensas.

En la selva, donde la pendiente es más suave, los avisos rojos pueden prolongarse hasta abril o mayo. En la costa norte, el fortalecimiento del Niño Costero podría intensificar los eventos durante los próximos dos meses.

El ENFEN recomendó a las autoridades adoptar medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres, así como dar seguimiento constante a los avisos meteorológicos.

Con un sistema de alerta activo, caudales por encima de lo normal y pronósticos de lluvias superiores a lo habitual, marzo se perfila como un mes decisivo para varias regiones del país, donde la combinación de precipitaciones intensas, activación de quebradas y saturación de cuencas mantiene latente el riesgo de desbordes.