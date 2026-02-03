El avión furtivo que derribó al dron iraní despegó desde el USS Abraham Lincoln. | AFP | Karolina A. Martinez

El avión furtivo que derribó al dron iraní despegó desde el USS Abraham Lincoln. | AFP | Karolina A. Martinez

El martes 3 de febrero de 2026, El Gobierno de Estados Unidos confirmó que interceptaron y erradicaron a un dron de origen iraní que se acercaba peligrosamente hacia el portaaviones USS Abraham Lincoln, desplegado en el golfo Pérsico, cerca de las costas del país de Medio Oriente.

La noticia se dio a conocer poco después de que cañoneras iraníea interceptaran un petrolero con bandera estadounidense mientras transitaba por el Estrecho de Ormuz, que conecta al golfo Pérsico con el golfo de Omán.

Estados Unidos destruye dron iraní

De acuerdo con la información oficial compartida por el portavoz del Comando Central militar de Estados Unidos, Tim Hawkins, a través de un comunicado, el objetivo fue neutralizado grracias a la rápida intervención de un avión de combate F-35C, desplegado de la misma embarcación amenazada.

"Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó un dron iraní en defensa propia y para proteger el portaviones y al personal a bordo", explicó el capitán del CentCom, quien agregó que el suceso ocurrió a unos 800 kilómetros de la costa sur del país medioriental.

El Gobierno estadounidense afirmó que el dron Shahed-139 se acercaba al portaaviones de forma "agresiva y con "intenciones poco claras". "No se tolerará el continuo acoso y las amenazas iraníes en aguas y espacio aéreo internacionales", se enfatizó.

Asimismo, la institución representada por Hawkins, a través de una misiva, señaló que "la agresión innecesaria de Irán cerca de fuerzas estadounidenses, socios regionales y buques comerciales incrementa los riesgos de colisión, errores de cálculo y desestabilización regional".

Cañoneras de Irán hostigan a buque con bandera de EE .UU.

Vanguard Tech, empresa británica dedicada a la seguridad marítima, informó este martes que cañoneras iraníes intentaron abordar el Stena Imperative, buque petrolero con bandera estadounidense, mientras transitaba por el Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la agencia, las pequeñas embarcaciones, que pertenecen a la Guardia Revolucionaria de Irán, interceptaron al navío a unas 16 millas náuticas (29.632 kilómetros) al norte del golfo de Omán, ordenando a su capitán "que parara los motores y se preparara para ser abordado".

Tras la amenaza, el capitán aceleró y mantuvo el rumbo de su viaje sin entrar a terrotorio iraní. "El buque está siendo escoltado por un buque de guerra estadounidense", informó Vanguard Tech.