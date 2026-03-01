HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley
Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     
Mundo

Donald Trump anticipa que operaciones militares contra Irán durarían un mes: “Es un país grande”

La muerte del máximo líder iraní, la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv y la amenaza de una campaña prolongada marcan un giro decisivo en una guerra que ya sacude a toda la región.

Irán lanzó misiles contra Israel y uno de ellos impactó en un edificio residencial en Beit Shemesh.
Irán lanzó misiles contra Israel y uno de ellos impactó en un edificio residencial en Beit Shemesh. | Foto: composición LR/ AFP

Los ataques marcaron una nueva jornada de violencia en Medio Oriente. Irán lanzó misiles contra Israel y uno de ellos impactó en un edificio residencial en Beit Shemesh, donde murieron al menos nueve personas y 11 siguen desaparecidas. En paralelo, Estados Unidos confirmó la muerte de tres de sus militares durante las operaciones en la región.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que la ofensiva no será corta. En declaraciones al Daily Mail, señaló que los ataques militares podrían extenderse hasta por cuatro semanas. “Por fuerte que sea, es un país grande”, dijo al justificar la duración prevista de la campaña contra Irán.

TE RECOMENDAMOS

REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

lr.pe

Bombardeos en Teherán tras la muerte del líder supremo iraní

La escalada se produjo luego de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que alcanzó puntos clave en Teherán. El Ejército israelí informó que los ataques apuntaron a reservas de misiles y sistemas de defensa aérea. Medios locales iraníes reportaron daños en el hospital Gandhi, ubicado en el norte de la capital, tras los bombardeos nocturnos.

Uno de los hechos más decisivos fue la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, quien habría sido atacado en un complejo residencial junto a otros altos dirigentes. Su fallecimiento cambió el curso del conflicto y aceleró la ofensiva diseñada por Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Aunque ambos líderes insistieron en que el objetivo inicial no era un cambio de régimen, reconocieron que la caída de la República Islámica podría darse como consecuencia directa de los ataques, especialmente tras la muerte de Jamenei y el golpe a la cúpula militar iraní.

PUEDES VER: Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo de Irán tras ataque de Israel

lr.pe

Irán respondió con nuevas oleadas de misiles y drones contra territorio israelí. La Guardia Revolucionaria aseguró haber atacado al portaaviones USS Abraham Lincoln, versión que fue desmentida por el Pentágono, que calificó la información como falsa y aseguró que la nave no fue alcanzada.

El líder supremo Jamenei fue atacado en un complejo de residencia, junto a otros líderes iraníes.Foto: AFP

El líder supremo Jamenei fue atacado en un complejo de residencia, junto a otros líderes iraníes.Foto: AFP

La crisis se extendió a la región. En el golfo de Omán, fuerzas estadounidenses hundieron una corbeta iraní y se reportaron ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, lo que llevó a la naviera Maersk a suspender operaciones.

Europa evalúa medidas defensivas frente a Irán

En un comunicado conjunto, Alemania, Francia y Reino Unido expresaron su preocupación por lo que calificaron como ataques “indiscriminados y desproporcionados” con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos estados que no participaron en las primeras operaciones militares de Estados Unidos e Israel.

Según el pronunciamiento, el objetivo de cualquier eventual medida sería reducir la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones, en un contexto de creciente inestabilidad regional que mantiene en alerta a varias potencias occidentales.

Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

LEER MÁS
Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

LEER MÁS
Ejército iraní confirma ataque a portaviones estadounidense Abraham Lincoln tras muerte de Alí Jamenei

Ejército iraní confirma ataque a portaviones estadounidense Abraham Lincoln tras muerte de Alí Jamenei

LEER MÁS
EN VIVO, EE. UU. e Israel atacan Irán: Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo

EN VIVO, EE. UU. e Israel atacan Irán: Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump anticipa que operaciones militares contra Irán durarían un mes: “Es un país grande”

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones Liga 1 2026: partidos de hoy por la fecha 5 del Torneo Apertura

Mundo

UE: Oriente Medio tiene "mucho que perder" en caso de una guerra prolongada

La economía, la migración y el caso Epstein: los factores clave detrás de la desaprobación del 60% de estadounidenses hacia Trump

María Corina Machado asegura que "en pocas semanas" regresará a Venezuela

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Ejecutivo destinará S/100.000 por distrito y bono mensual a damnificados por lluvias

Sigrid Bazán y Alejandro Cavero habrían presentado información falsa en sus hojas de vida, alerta JEE

Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025