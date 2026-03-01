Donald Trump anticipa que operaciones militares contra Irán durarían un mes: “Es un país grande”

Irán lanzó misiles contra Israel y uno de ellos impactó en un edificio residencial en Beit Shemesh. | Foto: composición LR/ AFP

Irán lanzó misiles contra Israel y uno de ellos impactó en un edificio residencial en Beit Shemesh. | Foto: composición LR/ AFP

Los ataques marcaron una nueva jornada de violencia en Medio Oriente. Irán lanzó misiles contra Israel y uno de ellos impactó en un edificio residencial en Beit Shemesh, donde murieron al menos nueve personas y 11 siguen desaparecidas. En paralelo, Estados Unidos confirmó la muerte de tres de sus militares durante las operaciones en la región.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que la ofensiva no será corta. En declaraciones al Daily Mail, señaló que los ataques militares podrían extenderse hasta por cuatro semanas. “Por fuerte que sea, es un país grande”, dijo al justificar la duración prevista de la campaña contra Irán.

TE RECOMENDAMOS REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Bombardeos en Teherán tras la muerte del líder supremo iraní

La escalada se produjo luego de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que alcanzó puntos clave en Teherán. El Ejército israelí informó que los ataques apuntaron a reservas de misiles y sistemas de defensa aérea. Medios locales iraníes reportaron daños en el hospital Gandhi, ubicado en el norte de la capital, tras los bombardeos nocturnos.

Uno de los hechos más decisivos fue la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, quien habría sido atacado en un complejo residencial junto a otros altos dirigentes. Su fallecimiento cambió el curso del conflicto y aceleró la ofensiva diseñada por Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Aunque ambos líderes insistieron en que el objetivo inicial no era un cambio de régimen, reconocieron que la caída de la República Islámica podría darse como consecuencia directa de los ataques, especialmente tras la muerte de Jamenei y el golpe a la cúpula militar iraní.

Irán respondió con nuevas oleadas de misiles y drones contra territorio israelí. La Guardia Revolucionaria aseguró haber atacado al portaaviones USS Abraham Lincoln, versión que fue desmentida por el Pentágono, que calificó la información como falsa y aseguró que la nave no fue alcanzada.

El líder supremo Jamenei fue atacado en un complejo de residencia, junto a otros líderes iraníes.Foto: AFP

La crisis se extendió a la región. En el golfo de Omán, fuerzas estadounidenses hundieron una corbeta iraní y se reportaron ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, lo que llevó a la naviera Maersk a suspender operaciones.

Europa evalúa medidas defensivas frente a Irán

En un comunicado conjunto, Alemania, Francia y Reino Unido expresaron su preocupación por lo que calificaron como ataques “indiscriminados y desproporcionados” con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos estados que no participaron en las primeras operaciones militares de Estados Unidos e Israel.

Según el pronunciamiento, el objetivo de cualquier eventual medida sería reducir la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones, en un contexto de creciente inestabilidad regional que mantiene en alerta a varias potencias occidentales.