Mundo

Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo de Irán tras ataque de Israel

Una fuente afirmó que obtuvo una imagen del cuerpo sin vida del guía religioso tras el ataque de Israel, mientras otra indicó que se prepara un anuncio oficial.

El fallecimiento del guía religioso representa un cambio significativo en la escalada militar en Oriente Próximo.
El fallecimiento del guía religioso representa un cambio significativo en la escalada militar en Oriente Próximo. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado 28 de febrero que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, falleció tras los bombardeos aéreos ejecutados por Israel contra territorio iraní. El mandatario sostuvo que los informes sobre su muerte son verídicos, en medio de la escalada militar en la región. A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump calificó a Jamenei como “una de las personas más malvadas de la historia” y afirmó que “está muerto”, en referencia al resultado de la ofensiva militar conjunta.

La primera confirmación provino de dos fuentes israelíes familiarizadas con el asunto. Una de ellas aseguró que las autoridades obtuvieron una fotografía del cadáver del líder iraní, lo que habría permitido corroborar su muerte tras la ofensiva militar. La segunda fuente señaló que se encuentra en preparación un anuncio oficial para comunicar el hecho.

Horas antes, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que existen múltiples señales de que Jamenei “ya no está con nosotros”, en referencia a los resultados de la operación, lo que intensificó las expectativas sobre una confirmación formal y el posible impacto en el equilibrio político de la región.

Líder supremo de Irán está "sano y salvo", asegura portavoz del gobierno

El presidente iraní y el líder supremo del país se encuentran “sanos y salvos”, afirmó este sábado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, en declaraciones concedidas a ABC News.

“El sistema de gobierno de Irán está funcionando”, señaló Baghaei, en respuesta a las afirmaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien sostuvo que “hay muchas señales” de que el líder supremo iraní “ya no está con nosotros”.

Noticia en desarrollo...

