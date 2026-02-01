HOYSuscripcion LR Focus

Irán declara a las fuerzas armadas de la Unión Europea como 'grupos terroristas' tras sanciones

Irán ha clasificado a las fuerzas armadas de la Unión Europea como “grupos terroristas” en respuesta a la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como grupo terrorista por parte de la UE, escalando las tensiones diplomáticas.

Irán responde con fuerza a la Unión Europea.
Irán responde con fuerza a la Unión Europea. | AFP

El gobierno de Irán ha declarado a las fuerzas armadas de los países miembros de la Unión Europea como "grupos terroristas", en respuesta a la reciente decisión de la UE de clasificar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como organización terrorista. Esta designación se produjo el 29 de enero de 2026, tras meses de represión de protestas en Irán, que han dejado miles de muertos y heridos.

La medida de Irán se basa en una ley interna de 2019 que permite al país tomar represalias diplomáticas contra aquellas naciones que consideren sus instituciones como terroristas. La decisión se formalizó en una sesión del Parlamento iraní, donde varios legisladores vestían uniformes del IRGC como muestra de apoyo.

Contexto de la designación del IRGC por parte de la Unión Europea

La decisión de la Unión Europea de incluir al IRGC en su lista de organizaciones terroristas se toma en el contexto de las protestas internas en Irán, que comenzaron en 2022. Las autoridades europeas han señalado al IRGC como responsable de la represión violenta de las manifestaciones, que han sido duramente criticadas por organismos internacionales debido a las violaciones de derechos humanos.

Además de la designación terrorista, la UE ha impuesto una serie de sanciones económicas que incluyen la congelación de activos de miembros del IRGC y restricciones comerciales hacia Irán. Esta acción forma parte de un enfoque más amplio por parte de la UE para presionar al régimen iraní en relación con su política interna y su programa nuclear.

Impacto en las relaciones diplomáticas entre Irán y la Unión Europea

La declaración de Irán no tiene consecuencias inmediatas sobre las fuerzas armadas de la Unión Europea, pero sí intensifica las tensiones diplomáticas. Expertos señalan que esta acción puede tener implicaciones a largo plazo en las relaciones bilaterales, afectando áreas como el comercio, la cooperación política y la diplomacia entre Irán y los países de la UE.

A pesar de que Irán ha advertido sobre las posibles consecuencias de la designación del IRGC, la respuesta de la Unión Europea ha sido principalmente diplomática. El bloque ha reafirmado su compromiso con las sanciones y ha señalado que las medidas adoptadas son una respuesta a las violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno iraní.

