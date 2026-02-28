HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China exige el "cese inmediato" mientras Rusia advierte una "catástrofe" ante las acciones en Irán

Los líderes de Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos piden conversaciones urgentes para preservar la estabilidad de Medio Oriente.

Por otro lado, el grupo islamista palestino Hamás también se pronunció contra las operaciones en el territorio. Foto: Composición LR/AFP.
Por otro lado, el grupo islamista palestino Hamás también se pronunció contra las operaciones en el territorio. Foto: Composición LR/AFP.

Los ataques que se desataron en Irán causaron el pronunciamiento de las potencias como China y Rusia. Pekín, por su parte, exigió el "cese inmediato de las acciones militares" en Medio Oriente, esto con la finalidad de reanudar el "diálogo y las negociaciones para mantener la paz y la estabilidad", señalaron desde la cancillería.

En el lado del Kremlin se advierte el movimiento militar como el iniciador de una desgracia. "Washington y Tel Aviv se han lanzado de nuevo a una peligrosa aventura que acerca a la zona a una catástrofe humanitaria, económica y —tampoco podemos descartarlo— radiológica", indicó el ministerio de Relaciones Exteriores.

"Las intenciones de los agresores son claras y fueron formuladas abiertamente: destruir el orden constitucional y el gobierno de un Estado que les resulta indeseable, y que se negó a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo", añadió.

Pronunciamientos en la región

Los líderes de Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos llamaron a un regreso inminente a la mesa de conversación para preservar la inmunidad y el equilibrio regional. El emir Tamim bin Hamad al Thani y el príncipe heredero Mohamed bin Salmán destacaron la importancia del acuerdo.

Según la agencia emiratí WAM, el presidente Mohamed bin Zayed expresó su condena a estos actos, calificándolos de graves violaciones de la soberanía de los estados árabes.

Por otro lado, el grupo islamista palestino Hamás también se pronunció contra las operaciones en el territorio, calificándolas de un ataque directo no solo a Palestina, sino a la seguridad y solidez del Medio Oriente. Mientras tanto, Líbano, a través de su primer ministro, enfatizó que el país no aceptará ser arrastrado a un conflicto.

Europa alza la voz

Turquía, en un intento por frenar la violencia, hizo un llamado a todas las partes para poner fin a la espiral de enfrentamientos, advirtiendo que esta lucha pone en riesgo el futuro.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el líder del Consejo Europeo, António Costa, también pidieron "la máxima moderación" de las partes involucradas y subrayaron garantizar la protección nuclear. En un tono similar, Emmanuel Macron, urgió a una "reunión urgente" del Consejo de Seguridad de la ONU.

El Gobierno británico expresó su preocupación por una posible expansión del conflicto y pidió evitar que la situación se convierta en un enfrentamiento regional más amplio. El representante español, Pedro Sánchez, condenó tanto "la acción militar unilateral de EE. UU. e Israel" como las "acciones del régimen iraní".

A nivel legal, el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega cuestionó la legalidad del ataque israelí, considerando que una ofensiva preventiva solo es legítima en casos de amenaza inminente. Volodimir Zelenski, elogió la "determinación" de Estados Unidos y destacó que los ataques podrían ofrecer una "oportunidad" para el pueblo.

América Latina tambien habló

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva condenó de manera tajante los hechos y llamó a las partes involucradas a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima contención.

En línea con esta postura, desde Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó los ataques como "una flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU", instando a la comunidad internacional a actuar de inmediato.

