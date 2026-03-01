Milei inaugura el período legislativo y anuncia una nueva etapa de reformas en Argentina

El mandatario Javier Milei inaugurará este domingo 1 de marzo el período legislativo con un discurso elaborado junto al asesor presidencial Santiago Luis Caputo. Además de trazar los ejes de la segunda mitad de su mandato y delinear una nueva etapa de reforma de su proyecto libertario, el jefe de Estado fijará ante el Congreso de Argentina las prioridades del Ejecutivo con iniciativas previsionales, fiscales, penales y electorales.

En la previa del mensaje de Milei ante la Asamblea Legislativa, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, aseguró que "la noche de hoy será histórica". A pesar de ser breve y sin mayores precisiones, la declaración incrementó la expectativa por eventuales anuncios en la apertura de sesiones ordinarias, cuyos detalles aún no se difundieron. En el oficialismo consideran que revelar de antemano la información restaría fuerza al acto.

Clima político tenso

Milei llega al inicio del nuevo ciclo legislativo luego de un 2025 marcado por denuncias de corrupción contra funcionarios y episodios de volatilidad del tipo de cambio. Sin embargo, datos de la consultora AtlasIntel revelaron que es el dirigente con mayor imagen positiva de Argentina, con 41,5% de aprobación y 55,3% de rechazo.

Pese a que Adorni mencionó en la red social X que el contenido del discurso del mandatario está "bajo custodia", trascendió que promoverá más de 40 proyectos de ley en distintos ministerios, en un periodo que el Ejecutivo define como "el año más reformista de la historia". Asimismo, podría presentar un balance de gestión, proyecciones económicas y proyecciones para 2026.

Por el momento, se supo que el Gobierno dispuso un amplio operativo de seguridad en torno al Palacio Legislativo, que incluirá cortes de tránsito, vallados en distintos puntos del perímetro y desvíos en avenidas principales de la zona. La presencia policial buscará garantizar el orden durante el acto institucional, convocado mediante el Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial.

Fuerte debate parlamentario

A pesar del rechazo de los sindicatos, el Congreso aprobó el viernes 27 de enero la Ley de Modernización Laboral. Esa normativa es defendida por el Gobierno como un mecanismo para promover el empleo formal, impulsar nuevas contrataciones y disminuir la litigiosidad. La iniciativa establece que pagos como el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos que no formen parte del ingreso mensual regular no se incluyan en el cálculo de las compensaciones por cese. Al excluir esos montos, el costo de una desvinculación sería menor para la empresa.

Asimismo, se plantea ampliar la jornada diaria de ocho hasta un máximo de doce horas mediante un sistema denominado "banco de horas". Este esquema permitiría extender el tiempo de trabajo en ciertos días y compensarlo con una reducción en otros. No obstante, la remuneración por el tiempo adicional dependerá del acuerdo entre las partes. La norma habilita también el pago de sueldos en efectivo en moneda extranjera o en especie, como habitación o alimentos.

El presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, consideró que la reforma de Milei es "regresiva" y "está basada sobre una premisa falsa". Sin embargo, la senadora oficialista Patricia Bullrich explicó que la ley demostrará "una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea de que destruir empleos es defender derechos". Por su parte, el presidente argentino sostuvo que la norma busca crear "un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse".