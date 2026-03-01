HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley
Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     
Mundo

Milei inaugura el período legislativo y anuncia una nueva etapa de reformas en Argentina

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, mencionó en la red social X que el contenido del discurso del mandatario argentino está "bajo custodia".

El Congreso de Argentina aprobó la Ley de Modernización Laboral de Javier Milei.
El Congreso de Argentina aprobó la Ley de Modernización Laboral de Javier Milei. | Canal 12

El mandatario Javier Milei inaugurará este domingo 1 de marzo el período legislativo con un discurso elaborado junto al asesor presidencial Santiago Luis Caputo. Además de trazar los ejes de la segunda mitad de su mandato y delinear una nueva etapa de reforma de su proyecto libertario, el jefe de Estado fijará ante el Congreso de Argentina las prioridades del Ejecutivo con iniciativas previsionales, fiscales, penales y electorales.

En la previa del mensaje de Milei ante la Asamblea Legislativa, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, aseguró que "la noche de hoy será histórica". A pesar de ser breve y sin mayores precisiones, la declaración incrementó la expectativa por eventuales anuncios en la apertura de sesiones ordinarias, cuyos detalles aún no se difundieron. En el oficialismo consideran que revelar de antemano la información restaría fuerza al acto.

TE RECOMENDAMOS

REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

lr.pe

Clima político tenso

Milei llega al inicio del nuevo ciclo legislativo luego de un 2025 marcado por denuncias de corrupción contra funcionarios y episodios de volatilidad del tipo de cambio. Sin embargo, datos de la consultora AtlasIntel revelaron que es el dirigente con mayor imagen positiva de Argentina, con 41,5% de aprobación y 55,3% de rechazo.

Pese a que Adorni mencionó en la red social X que el contenido del discurso del mandatario está "bajo custodia", trascendió que promoverá más de 40 proyectos de ley en distintos ministerios, en un periodo que el Ejecutivo define como "el año más reformista de la historia". Asimismo, podría presentar un balance de gestión, proyecciones económicas y proyecciones para 2026.

Por el momento, se supo que el Gobierno dispuso un amplio operativo de seguridad en torno al Palacio Legislativo, que incluirá cortes de tránsito, vallados en distintos puntos del perímetro y desvíos en avenidas principales de la zona. La presencia policial buscará garantizar el orden durante el acto institucional, convocado mediante el Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial.

PUEDES VER: Este animal tiene el organismo más grande de la Tierra y superaría el récord de las ballenas azules: vive a 4.500 metros de profundidad

lr.pe

Fuerte debate parlamentario

A pesar del rechazo de los sindicatos, el Congreso aprobó el viernes 27 de enero la Ley de Modernización Laboral. Esa normativa es defendida por el Gobierno como un mecanismo para promover el empleo formal, impulsar nuevas contrataciones y disminuir la litigiosidad. La iniciativa establece que pagos como el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos que no formen parte del ingreso mensual regular no se incluyan en el cálculo de las compensaciones por cese. Al excluir esos montos, el costo de una desvinculación sería menor para la empresa.

Asimismo, se plantea ampliar la jornada diaria de ocho hasta un máximo de doce horas mediante un sistema denominado "banco de horas". Este esquema permitiría extender el tiempo de trabajo en ciertos días y compensarlo con una reducción en otros. No obstante, la remuneración por el tiempo adicional dependerá del acuerdo entre las partes. La norma habilita también el pago de sueldos en efectivo en moneda extranjera o en especie, como habitación o alimentos.

El presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, consideró que la reforma de Milei es "regresiva" y "está basada sobre una premisa falsa". Sin embargo, la senadora oficialista Patricia Bullrich explicó que la ley demostrará "una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea de que destruir empleos es defender derechos". Por su parte, el presidente argentino sostuvo que la norma busca crear "un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse".

Notas relacionadas
Cámara de Diputados de Argentina aprueba parcialmente reforma laboral propuesta por Javier Milei

Cámara de Diputados de Argentina aprueba parcialmente reforma laboral propuesta por Javier Milei

LEER MÁS
Paro en Argentina EN VIVO: sindicatos marchan contra la reforma laboral de Javier Milei hoy, minuto a minuto

Paro en Argentina EN VIVO: sindicatos marchan contra la reforma laboral de Javier Milei hoy, minuto a minuto

LEER MÁS
Prensa extranjera en Argentina denuncia restricciones del Gobierno de Javier Milei a la cobertura de protestas en el Congreso

Prensa extranjera en Argentina denuncia restricciones del Gobierno de Javier Milei a la cobertura de protestas en el Congreso

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

LEER MÁS
Donald Trump anticipa que operaciones militares contra Irán durarían un mes: “Es un país grande”

Donald Trump anticipa que operaciones militares contra Irán durarían un mes: “Es un país grande”

LEER MÁS
Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo de Irán tras ataque de Israel

Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo de Irán tras ataque de Israel

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fiscal Jorge Chávez pide creación de una comisión para revisar leyes ‘pro crimen’

Afectados por huaicos en Arequipa le piden a ministra de Ambiente ayudar en las obras: “Que tome la lampa”

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley: Las campeonas ganan el tercer set

Mundo

Donald Trump anticipa que operaciones militares contra Irán durarían un mes: “Es un país grande”

UE: Oriente Medio tiene "mucho que perder" en caso de una guerra prolongada

La economía, la migración y el caso Epstein: los factores clave detrás de la desaprobación del 60% de estadounidenses hacia Trump

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscal Jorge Chávez pide creación de una comisión para revisar leyes ‘pro crimen’

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: conoce los resultados de la votación y quiénes van a segunda vuelta

Arturo Fernández renuncia a su campaña electoral: "No me avisaron que el JNE me había excluido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025