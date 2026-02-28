HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     
EN VIVO

🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

Deportes

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026

El partido por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 entre Universitario y FC Cajamarca se disputará en el Estadio Monumental de Lima.

Universitario y FC Cajamarca se enfrentan en la Liga 1 2026. Foto: Liga1/composición LR
Universitario y FC Cajamarca se enfrentan en la Liga 1 2026. Foto: Liga1/composición LR

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO juegan este 1 de marzo, desde las 6.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Limeños y cajamarquinos se enfrentan en el último partido de la quinta jornada. Universitario llega de empatar 2-2 ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Por el lado de FC Cajamarca, logró su primera victoria en la primera división del fútbol peruano, tras vencer 3-1 a Melgar con hat trick de Hernán Barcos.

PUEDES VER: ¿Quién es Jonathan Bilbao, el peruano-venezolano que juega en Carabobo y buscará eliminar a Sporting Cristal de la Copa Libertadores 2026?

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca?

Los equipos de Universitario y FC Cajamarca se verán las caras por la quinta fecha del Torneo Apertura. El partido se jugará este domingo 1 de marzo en Lima, desde las 5.45 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (2/03)

¿Dónde ver Universitario vs FC Cajamarca?

El partido Universitario vs FC Cajamarca, por la fecha 5 de la Liga 1 2026, será transmitido por la señal de L1 Max para territorio peruano. De igual forma, podrá verse vía streaming mediante la propia plataforma oficial del canal.

Alineaciones probables de Universitario vs FC Cajamarca

  • Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Andy Polo, Jesús Castillo, Matías Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí; Álex Valera y Lisandro Alzugaray
  • FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Alexis Rodas, Pablo Míguez, Matías Almirón, Ricardo Lagos; Jefferson Orejuela, José Gallardo; Arley Rodríguez, Jonathan Betancourt, Tomás Andrade y Hernán Barcos

PUEDES VER: Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

lr.pe

Pronóstico de Universitario vs FC Cajamarca

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre FC Cajamarca en este encuentro.

  • Betsson: gana Universitario (1,25), empate (5,25), gana FC Cajamarca (12,00)
  • Betano: gana Universitario (1,26), empate (6,30), gana FC Cajamarca (13,50)
  • Bet365: gana Universitario (1,22), empate (5,50), gana FC Cajamarca (13,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,23), empate (5,70), gana FC Cajamarca (11,80)
  • Coolbet: gana Universitario (1,23), empate (5,90), gana FC Cajamarca (13,00)
  • Doradobet: gana Universitario (1,25), empate (6,50), gana FC Cajamarca (12,00).

¿En qué estadio juegan Universitario vs FC Cajamarca?

Universitario y FC Cajamarca disputarán este encuentro por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental, ubicado en Lima. El recinto tiene capacidad para 80.093 espectadores.

Notas relacionadas
Universitario - FC Cajamarca: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026 en el estadio Monumental

Universitario - FC Cajamarca: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026 en el estadio Monumental

LEER MÁS
Mauro Cantoro recomienda a Universitario no pifiar a Hernán Barcos en su regreso al Monumental con FC Cajamarca: "Él sale ganando"

Mauro Cantoro recomienda a Universitario no pifiar a Hernán Barcos en su regreso al Monumental con FC Cajamarca: "Él sale ganando"

LEER MÁS
Hernán Barcos minimiza cruce entre FC Cajamarca vs Universitario por la Liga 1: “Un partido más como cualquier otro”

Hernán Barcos minimiza cruce entre FC Cajamarca vs Universitario por la Liga 1: “Un partido más como cualquier otro”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima venció a UTC de forma agónica y es el único puntero de la Liga 1 2026

Alianza Lima venció a UTC de forma agónica y es el único puntero de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al recordar a los '4 Fantásticos' de la selección peruana: "Siempre hubo mucha rivalidad"

Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al recordar a los '4 Fantásticos' de la selección peruana: "Siempre hubo mucha rivalidad"

LEER MÁS
Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

EE. UU. e Israel atacan Irán HOY, EN VIVO: cifra de muertos, imágenes y últimas noticias sobre la ofensiva en Medio Oriente

Deportes

Tabla de posiciones Liga 1 2026: partidos de hoy por la fecha 5 del Torneo Apertura

Alianza Lima venció a UTC de forma agónica y es el único puntero de la Liga 1 2026

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: posiciones y programación de partidos de la fecha 8 de la segunda etapa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025