Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO juegan este 1 de marzo, desde las 6.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Limeños y cajamarquinos se enfrentan en el último partido de la quinta jornada. Universitario llega de empatar 2-2 ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Por el lado de FC Cajamarca, logró su primera victoria en la primera división del fútbol peruano, tras vencer 3-1 a Melgar con hat trick de Hernán Barcos.

¿A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca?

Los equipos de Universitario y FC Cajamarca se verán las caras por la quinta fecha del Torneo Apertura. El partido se jugará este domingo 1 de marzo en Lima, desde las 5.45 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (2/03)

¿Dónde ver Universitario vs FC Cajamarca?

El partido Universitario vs FC Cajamarca, por la fecha 5 de la Liga 1 2026, será transmitido por la señal de L1 Max para territorio peruano. De igual forma, podrá verse vía streaming mediante la propia plataforma oficial del canal.

Alineaciones probables de Universitario vs FC Cajamarca

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Andy Polo, Jesús Castillo, Matías Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí; Álex Valera y Lisandro Alzugaray

Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Andy Polo, Jesús Castillo, Matías Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí; Álex Valera y Lisandro Alzugaray FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Alexis Rodas, Pablo Míguez, Matías Almirón, Ricardo Lagos; Jefferson Orejuela, José Gallardo; Arley Rodríguez, Jonathan Betancourt, Tomás Andrade y Hernán Barcos

Pronóstico de Universitario vs FC Cajamarca

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre FC Cajamarca en este encuentro.

Betsson: gana Universitario (1,25), empate (5,25), gana FC Cajamarca (12,00)

Betano: gana Universitario (1,26), empate (6,30), gana FC Cajamarca (13,50)

Bet365: gana Universitario (1,22), empate (5,50), gana FC Cajamarca (13,00)

1XBet: gana Universitario (1,23), empate (5,70), gana FC Cajamarca (11,80)

Coolbet: gana Universitario (1,23), empate (5,90), gana FC Cajamarca (13,00)

Doradobet: gana Universitario (1,25), empate (6,50), gana FC Cajamarca (12,00).

¿En qué estadio juegan Universitario vs FC Cajamarca?

Universitario y FC Cajamarca disputarán este encuentro por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental, ubicado en Lima. El recinto tiene capacidad para 80.093 espectadores.