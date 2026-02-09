La operación se realizó pocos días después del encuentro de Petro con Trump en EE. UU. Foto: X/Departamento de Estado de EE. UU.

Estados Unidos y Colombia informaron este lunes 9 de febrero sobre la interceptación de un narcosubmarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína en aguas internacionales. La operación se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y buscó atacar el tráfico de drogas en la región.

La acción tuvo lugar días después de la reunión entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

¿Cuántos tripulantes fueron detenidos durante la incautación del narcosubmarino?

Cuatro presuntos narcotraficantes fueron arrestados mientras operaban la embarcación. Las fuerzas de seguridad colombianas trabajaron junto con personal estadounidense, aunque no se precisó la ubicación exacta en aguas internacionales donde se efectuó la captura.

Este operativo se diferencia de acciones anteriores, como las realizadas en agosto de 2025, en las que Estados Unidos atacó embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe y que dejaron más de 115 personas muertas. En esta ocasión, los tripulantes fueron detenidos para enfrentar la ley, sin que se especificara si serían juzgados en Estados Unidos o en Colombia.

¿Cuál fue el valor aproximado de la cocaína incautada en la operación conjunta entre EE. UU. y Colombia?

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, dependiente del Departamento de Estado de Estados Unidos, confirmó que cooperó con Colombia para ejecutar el operativo. Según la información divulgada, “las fuerzas de seguridad colombianas ejecutaron una operación conjunta para atacar un narcosubmarino”. El operativo permitió destruir la droga incautada, valorada en unos US$ 441 millones, según el Departamento de Estado estadounidense.

En redes sociales, la entidad añadió que “las alianzas sólidas dan resultados sólidos”, resaltando la coordinación entre ambos países para la realización del operativo. Esta acción conjunta se suma a otras maniobras de EE. UU. y Colombia en la región, orientadas a frenar el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, con un enfoque en la cooperación internacional y la detención de responsables, priorizando la aplicación de la ley sobre la destrucción de embarcaciones y el enfrentamiento letal de sus tripulantes.