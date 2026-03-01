Presidente José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático y benefició a su propio hijo

Cuando José María Balcázar aún no era presidente, sino que se desempeñaba como congresista, impulsó la aprobación de una norma que terminó beneficiando directamente su propio hijo, José Balcázar Quiroz, reveló un reportaje de Cuarto Poder.

Todo inició el 2022 cuando Perú presentó un proyecto de ley ante la comisión de Educación del Parlamento que tenía por objetivo que, por única vez, docentes contratados en universidades públicas dejaran de ser temporales para convertirse en nombrados. Sin concurso público, sin el proceso regular.

Se trata de la Ley 32171, norma que autoriza, excepcionalmente, el nombramiento de los docentes contratados en las universidades públicas para la categoría de profesor auxiliar y profesor asociado.

En lugar del proceso regular, la propuesta solo exigía tres requisitos mínimos: experiencia en docencia universitaria, vínculo laboral al semestre anterior a la aplicación de la norma y haber ganado un contrato por concurso.

Proyecto estancado fue retomado cuando Balcázar asume la Comisión de Educación

El proyecto, sin embargo, estuvo estancado durante dos gestiones. Quienes estaban a cargo de la Comisión de Educación en ese momento no lo consideraron prioritario.

"No iba con el criterio que yo tengo acerca de la problemática universitaria, donde debe prevalecer la competencia, el conocimiento y eso solo se mide a través del concurso riguroso. Si la universidad no decide contratar o nombrar a personal contratado, habría que evaluar por qué. Además no lo consideramos todavía prioritario frente a los otros que demandaban un tratamiento inmediato", explicó la congresista Gladys Echaíz, presidenta de la C. de Educación 2022-2023 sobre las razones por las cuales no se atendió el proyecto.

Finalmente, ello no resultó ser un impedimento porque Balcázar asume la presidencia de la Comisión de Educación entre el 2023 y 2024.

Hijo de Balcázar fue beneficiado

Entonces, el proyecto avanzó. El actual presidente aprobó el dictamen en mayo del 2024. Lo hizo sin declarar que la norma beneficiaría directamente a su hijo, quien se desempeñaba como docente por contratos temporales en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque).

Por ley, el legislador que participa de la aprobación de alguna ley que pueda favorecer a familiares, tiene el deber de explicitarlo. Balcázar nunca lo hizo.

Su hijo pasó de ser un docente contratado a uno nombrado sin seguir el proceso de nombramiento regular. Fue nombrado cumpliendo solo estos tres requisitos: experiencia en docencia universitaria, vínculo laboral al semestre 2023-2 y haber ganado un contrato por concurso. Requisitos que se ajustaban a su perfil.

Jorge Mori, exdirector de la Dirección de Educación Superior Universitaria del Minedu, explica que con dicha norma, el hijo de Balcázar no rindió un examen, no pasó por un concurso público. "Solo tuvo que cumplir los requisitos formales para que se le pueda asignar una plaza . Por su parte, Balcázar gana estabilidad y gana la posibilidad de elegir a las autoridades y ser elegido como autoridad", manifestó.