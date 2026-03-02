Precio del dólar en Perú HOY, lunes 2 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, lunes 2 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 2 de marzo en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,345 la compra y S/3,365 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 2 de marzo?

BBVA

Compra: S/3,279

Venta:S/3,433

Scotiabank

Compra: S/3,310

Venta: S/3,410

Banco de la Nación