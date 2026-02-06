HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí y sus contrataciones + Elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

EE.UU. e Irán inician negociaciones indirectas en Omán con desacuerdos sobre el programa nuclear

Este es el primer encuentro entre ambas naciones, consideradas enemigas, desde que Estados Unidos brindó apoyo a Israel en su conflicto con Irán en junio de 2025, atacando diversas instalaciones nucleares.

EE. UU. no solo busca limitar el plan nuclear de Irán.
EE. UU. no solo busca limitar el plan nuclear de Irán. | France 24

Este viernes, Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones indirectas sobre el programa nuclear de Teherán en Mascate, capital de Omán, con el país anfitrión como mediador. El objetivo de estos diálogos es evitar una mayor escalada del conflicto en el Medio Oriente.

Los contactos comenzaron con posturas muy distantes por parte de ambas naciones. Desde la parte estadounidense, con Steve Witkoff y Jared Kushner a cargo de las conversaciones, no solo se busca limitar el programa nuclear iraní, sino también frenar el desarrollo de misiles balísticos y tratar el respaldo iraní a grupos regionales como Hamás, Hezbolá y los hutíes del Yemen.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ RESPONDE TRAS AMENAZAS DE KEIKO FUJIMORI | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Desde Teherán, se presentó la posición de negociar exclusivamente la restricción de su programa nuclear. Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, afirmó que "están dispuestos a defender la soberanía y la seguridad nacional frente a cualquier exigencia excesiva o aventurismo" por parte de Estados Unidos.

PUEDES VER: Trump quiere un nuevo tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia "en lugar de extender Nuevo START"

lr.pe

"Ambas partes entienden más o menos lo que cada una quiere"

En un comunicado en X, el gobierno iraní informó que las conversaciones con Estados Unidos se encuentran en "la segunda fase". A pesar de las divergencias actuales, aseguraron que ambas partes comprenden lo que cada una busca, según un enviado de la televisión estatal iraní en Omán.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt informó este jueves que el presidente Donald Trump evalúa la posibilidad de alcanzar un acuerdo; no obstante, recalcó que el mandatario dispone de diversas alternativas, sin descartar el uso de "acciones militares".

Ambas naciones muestran cierta flexibilidad para alcanzar un pacto y evitar una escalada bélica. Estas negociaciones en Omán servirán para definir qué límites se pueden cruzar respecto a los temas que ambos proponen.

PUEDES VER: Rusia y Ucrania acuerdan el intercambio de 314 prisioneros durante segunda ronda de negociaciones en Abu Dabi

Embajada de EE. UU. pide a sus ciudadanos que abandonen Irán

La embajada virtual de Estados Unidos en Irán instó a sus nacionales a "salir ahora" del país y a "tener un plan para hacerlo" sin depender de la asistencia del gobierno estadounidense. A través de una alerta de seguridad, advirtió sobre posibles interrupciones prolongadas de internet y la necesidad de planificar métodos de comunicación alternativos.

"Se recomienda a las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní utilizar sus documentos iraníes, ya que 'mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo de detención por parte de las autoridades iraníes'", según el comunicado diplomático. El texto también especifica los pasos fronterizos abiertos por los cuales es posible abandonar el país.

Notas relacionadas
Estados Unidos desafía a Xi Jinping y aconseja a este país de América Latina cancelar un proyecto astronómico impulsado por China

Estados Unidos desafía a Xi Jinping y aconseja a este país de América Latina cancelar un proyecto astronómico impulsado por China

LEER MÁS
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
Científicos de EE.UU. revelan que los alimentos ultraprocesados y el tabaco en cigarrillos tienen mucho en común por una razón

Científicos de EE.UU. revelan que los alimentos ultraprocesados y el tabaco en cigarrillos tienen mucho en común por una razón

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
Crisis en Cuba: apagones incontrolables y escasez de combustible bajo la sombra de la presión de EE.UU.

Crisis en Cuba: apagones incontrolables y escasez de combustible bajo la sombra de la presión de EE.UU.

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Alemania EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver los 'Qualifiers' de la Copa Davis 2026?

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

‘From’ temporada 4: primer tráiler, reparto, fecha de estreno y todo lo que debes saber de la serie que se transmitirá por HBO Max

Mundo

Irán confirma la intercepción de 2 barcos petroleros con tripulaciones extranjeras que transportaban combustible de contrabando en el Golfo

Adolescente australiano de 13 años nadó durante 4 horas para salvar a su familia: "Tenía que seguir adelante"

Venezuela aprueba por unanimidad el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por Delcy Rodríguez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en Huánuco

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025