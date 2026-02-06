EE.UU. e Irán inician negociaciones indirectas en Omán con desacuerdos sobre el programa nuclear

Este viernes, Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones indirectas sobre el programa nuclear de Teherán en Mascate, capital de Omán, con el país anfitrión como mediador. El objetivo de estos diálogos es evitar una mayor escalada del conflicto en el Medio Oriente.

Los contactos comenzaron con posturas muy distantes por parte de ambas naciones. Desde la parte estadounidense, con Steve Witkoff y Jared Kushner a cargo de las conversaciones, no solo se busca limitar el programa nuclear iraní, sino también frenar el desarrollo de misiles balísticos y tratar el respaldo iraní a grupos regionales como Hamás, Hezbolá y los hutíes del Yemen.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ DOMINGO PÉREZ RESPONDE TRAS AMENAZAS DE KEIKO FUJIMORI | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Desde Teherán, se presentó la posición de negociar exclusivamente la restricción de su programa nuclear. Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, afirmó que "están dispuestos a defender la soberanía y la seguridad nacional frente a cualquier exigencia excesiva o aventurismo" por parte de Estados Unidos.

"Ambas partes entienden más o menos lo que cada una quiere"

En un comunicado en X, el gobierno iraní informó que las conversaciones con Estados Unidos se encuentran en "la segunda fase". A pesar de las divergencias actuales, aseguraron que ambas partes comprenden lo que cada una busca, según un enviado de la televisión estatal iraní en Omán.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt informó este jueves que el presidente Donald Trump evalúa la posibilidad de alcanzar un acuerdo; no obstante, recalcó que el mandatario dispone de diversas alternativas, sin descartar el uso de "acciones militares".

Ambas naciones muestran cierta flexibilidad para alcanzar un pacto y evitar una escalada bélica. Estas negociaciones en Omán servirán para definir qué límites se pueden cruzar respecto a los temas que ambos proponen.

PUEDES VER: Rusia y Ucrania acuerdan el intercambio de 314 prisioneros durante segunda ronda de negociaciones en Abu Dabi

Embajada de EE. UU. pide a sus ciudadanos que abandonen Irán

La embajada virtual de Estados Unidos en Irán instó a sus nacionales a "salir ahora" del país y a "tener un plan para hacerlo" sin depender de la asistencia del gobierno estadounidense. A través de una alerta de seguridad, advirtió sobre posibles interrupciones prolongadas de internet y la necesidad de planificar métodos de comunicación alternativos.

"Se recomienda a las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní utilizar sus documentos iraníes, ya que 'mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo de detención por parte de las autoridades iraníes'", según el comunicado diplomático. El texto también especifica los pasos fronterizos abiertos por los cuales es posible abandonar el país.