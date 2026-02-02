Presidente de Irán "ordena" la reapertura de las negociaciones de su plan nuclear con Estados Unidos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, pidió la "apertura de negociaciones con Estados Unidos" respecto al programa nuclear de la República Islámica, así lo informó la agencia de noticias Fars, citando a una fuente gubernamental no identificada del país asiático.

Desde la Cancillería iraní, por su parte, negaron haber recibido un ultimátum de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo respecto a su programa nuclear, luego de que Donald Trump amenazara con una intervención militar si las negociaciones fracasan.

"La República Islámica siempre actúa con honestidad y seriedad en los procesos diplomáticos, pero nunca acepta ultimatúms. Por lo tanto, tal afirmación no puede ser confirmada", dijo el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai.

Irán cita a embajadores europeos por calificación de los Guardianes de la Revolución como "terroristas"

Baqai, portavoz iraní, anunció que su país convocó a embajadores europeos en Teherán tras la decisión de la Unión Europea de designar a los Guardianes de la Revolución como "organización terrorista".

Según el funcionario, se trata de "una medida de mínimos" antes de que se anuncien otras represalias próximamente. Además, aseguró que están estudiando "un conjunto de acciones" y "una medida de represalia" por la decisión de la UE, a la que calificaron de "ilegal, injustificada y gravemente errónea".

La última medida de Irán para hacer frente a la organización fue declarar terroristas a los ejércitos de países europeos, así lo anunció Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento.

Cuatro extranjeros por "participación en disturbios"

La televisión estatal de Irán informó que cuatro extranjeros, cuya identidad no fue precisada, fueron detenidos en Irán por "participación en disturbios", en medio de una gran tensión luego de que el país se viera sacudido por un amplio movimiento en protesta contra el régimen de Ali Jamenei y las falencias económicas.

"Durante el registro de la mochila de uno de los sospechosos se hallaron cuatro granadas aturdidoras artesanales, utilizadas durante los disturbios y altercados en la zona", añadió la fuente, que precisó que las personas fueron arrestadas durante una redada, sin precisar la fecha de las detenciones.