Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva
🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

Deportes

Colo Colo vs U. de Chile EN VIVO por la Liga de Primera: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Este 1 de marzo de 2026, Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán en el superclásico número 199 en el estadio Monumental a las 5.00 p.m. (hora chilena).

U. de Chile se enfrentará a Colo Colo en su edición 199 del Superclásico chilenos. Foto: composición LR/ Instagram
Este domingo 1 de marzo de 2026 se vivirá una nueva edición del superclásico. Colo Colo y Universidad de Chile protagonizarán su partido número 199 en el estadio Monumental David Arellano, que será el recinto donde se dispute el encuentro. El partido se realizará desde las 4.00 p. m. (hora peruana) y desde las 5.00 p. m. (hora chilena). Para seguirlo, podrás hacerlo a través de la señal de TNT Sports, que llevará la transmisión del encuentro. Además, podrás seguir la cobertura completa del partido aquí, en La República Deportes.

El Cacique llegará con confianza tras obtener tres triunfos consecutivos, por lo que buscará mantener la racha positiva y conservar el liderato de la Liga de Primera. Los 'Albos' llegan a este partido habiendo sumado 9 puntos en cuatro jornadas, colocándose terceros en el torneo chileno.

¿A qué hora juega Colo Colo vs U. de Chile?

Este encuentro en suelo chileno se llevará a cabo a las 5:00 p. m. este 1 de marzo, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Primera. A continuación, los horarios en otros países para que no te lo pierdas:

  • Perú: 4:00 p. m.
  • Colombia: 4:00 p. m.
  • Ecuador: 4:00 p. m.
  • Bolivia: 5:00 p. m.
  • Venezuela: 5:00 p. m.
  • Argentina: 6:00 p. m.
  • Brasil: 6:00 p. m.
  • Uruguay: 6:00 p. m.
  • España: 10:00 p. m.

¿Qué canal transmite el Colo Colo vs U. de Chile?

El encuentro entre Albos y Azules se podrá seguir por la señal de TNT Sports, canal que llevará la transmisión y las novedades del partido, correspondiente a la edición número 199 del Superclásico del fútbol chileno.

  • VTR: 165/855
  • Claro: 190/490
  • DirecTV: 631/1631
  • Entel TV: 242/243
  • TUVES: 190/490
  • Mundo: 83
  • GTD/Telsur: 845
  • Zapping: 36

Posibles formaciones de Colo Colo vs U. de Chile

  • Colo Colo: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid; Claudio Aquino, Maximiliano Romero y Javier Correa. 
  • U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales, Javier Altamirano; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero. 
