Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán
Peruana en Israel pide vuelos de regreso al Perú ante contraataque de Irán: "Venimos al refugio (subterráneo) cada 5 minutos"

La compatriota Andrea Bisso describe la difícil situación en la que se encuentran en el país del Oriente Medio, donde cuentan con pocos minutos para refugiarse tras ser alertados de un bombardeo.

La compatriota solicitó el envío de vuelos humanitarios para que la población peruana pueda regresar.
La compatriota solicitó el envío de vuelos humanitarios para que la población peruana pueda regresar. | Composición LR | Latina

Estados Unidos e Israel han realizado bombardeos en Irán durante las primeras horas del sábado 28 de febrero. Las detonaciones se registraron en el centro de Teherán y se extendieron a 24 de las 31 provincias del país, según informó la organización Media Luna Roja Iraní. En medio del conflicto armado, Andrea Bisso, una ciudadana peruana residente en Tel Aviv menciona que la población teme ser afectada por una represalia del país del Oriente Medio.

Según su relato, se encuentra a dos cuadras del refugio subterráneo más cercano a su hogar. "Acudimos al refugio cada cinco minutos. Está construido con material antimísiles. No importa dónde nos encontremos dentro del país, siempre hay uno cerca... la cantidad de proyectiles que lanza Irán es enorme", detalló para Latina.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el régimen de Irán

lr.pe

Peruana en medio del bombardeo entre Israel e Irán

Bisso comentó que tanto el aeropuerto como los comercios han sido clausurados hasta nuevo aviso. Además, los eventos programados fueron suspendidos debido al riesgo de un posible ataque aéreo por parte de Irán. También mencionó que todos los refugios están equipados para albergar a cerca de 500 personas cada uno. No obstante, el peligro sigue presente, ya que el sistema de defensa antibombas conocido como la Cúpula de Hierro no siempre logra interceptar todos los misiles.

"No sabemos cuánto tiempo estaremos así. La última vez que enfrentamos una guerra con Irán fueron doce días, y ahora estamos esperando un nuevo comunicado, porque no sabemos qué ocurrirá", relató. Según explicó Bisso, cada edificio cuenta con un búnker subterráneo, diseñado para todos los residentes en caso de un nuevo ataque.

PUEDES VER: Irán responde al ataque con misiles a Israel y bases militares de EE.UU. en Medio Oriente: "Ahora estamos más preparados que nunca"

lr.pe

Solicita vuelos humanitarios

La compatriota solicitó a la Cancillería del Perú que organice vuelos humanitarios para repatriar a los turistas y ciudadanos peruanos que se encuentren en Israel en medio del conflicto. "Para todos los peruanos que llegamos aquí y no podemos salir, lo mejor sería organizar vuelos para traer de vuelta a todos. Son personas que no están preparadas para enfrentar estas situaciones", señaló.

Aunque Bisso lleva varios años viviendo en el país del Oriente Medio, asegura que sabe qué hacer en situaciones de este tipo. Sin embargo, expresó su preocupación por aquellos turistas que llegaron sin prever lo que podría suceder.

Pronunciamiento de la Cancilleria

En un comunicado oficial, la Cancillería del Perú exhortó a los países involucrados a evitar acciones que puedan agravar la situación. Asimismo, informó que "mantienen un seguimiento permanente de la situación" a fin de poner en marcha planes de emergencia para la comunidad peruana.

"Hemos puesto a disposición canales de comunicación para salvaguardar la seguridad y bienestar de nuestros connacionales o en tránsito en las zonas afectadas", precisaron. Para ello, dieron a conocer que el contacto de emergencia del Perú en Israel: 972 52 705 0868.

ONU condena los bombardeos

Volker Turk, alto comisionado de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenó los ataques militares llevados a cabo por Israel y Estados Unidos contra Irán. Además, advirtió que los misiles y las bombas no solucionan los desacuerdos políticos, sino que el conflicto armado recae sobre la población civil. "Esto llevará a muertes, destrucción y sufrimiento humano", expresó.

Por esta razón, solicitó la moderación inmediata de todas las partes para evitar consecuencias devastadoras en la región de Oriente Medio. El diplomático instó a un regreso urgente a la mesa de negociaciones con el fin de reducir la tensión acumulada en las últimas horas. Bajo esta premisa, agregó: "Hago un llamado a la razón de todas las partes", recordando que antes de la escalada de violencia, los involucrados buscaban una solución diplomática.

