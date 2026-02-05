HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Domingo Pérez responde tras amenazas de Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Irán autoriza oficialmente a mujeres obtener licencia de motocicleta por primera vez en un decreto histórico del Gobierno

El vicepresidente de Irán y el Consejo de Ministros formalizaron la emisión de permisos tras definir requisitos y supervisión policial.

La medida pone fin a la ambigüedad legal que impedía conducir motocicletas a mujeres en Irán. Foto: AFP
La medida pone fin a la ambigüedad legal que impedía conducir motocicletas a mujeres en Irán. Foto: AFP

El Gobierno de Irán emitió un decreto que autoriza a las mujeres a obtener licencias de conducción de motocicletas, tras una prolongada ambigüedad legal y administrativa. La disposición fue validada por el vicepresidente primero, Mohamad Reza Aref, y aprobada por el Consejo de Ministros a finales de enero, según informó la cadena estatal IRIB y detalló Europa Press.

La nueva medida estipula que las ciudadanas que cumplan los requisitos podrán recibir permisos de forma oficial. Hasta ahora, la ausencia de una normativa clara generaba inseguridad legal para quienes conducían motocicletas, pues enfrentaban responsabilidades en caso de accidente, aun cuando la culpa no recayera sobre ellas.

TE RECOMENDAMOS

¿RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI PASAN A SEGUNDA VUELTA? | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Medios informan de la detención en Venezuela de Álex Saab, pero su círculo lo niega: "Está tranquilo en Caracas"

lr.pe

¿Qué requisitos deben cumplir las mujeres para obtener una licencia de conducir motocicletas?

Según la nueva normativa, las mujeres deben completar formación práctica y superar evaluaciones supervisadas por la Policía de Tráfico, requisitos equivalentes a los que cumplen los hombres. La instrucción será impartida bajo supervisión policial, garantizando uniformidad en los criterios de examen y validación de habilidades.

El decreto elimina la interpretación discrecional de las autoridades locales y formaliza el proceso de expedición de licencias. Según IRIB, las ciudadanas podrán acceder a la licencia únicamente después de cumplir las pruebas estipuladas y demostrar aptitud para la conducción, asegurando que todas las solicitantes se ajusten a los mismos estándares.

PUEDES VER: Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

lr.pe

¿Qué restricciones enfrentaban antes las mujeres que conducían motocicletas en Irán?

Aunque la legislación iraní no prohibía expresamente la entrega de licencias a mujeres, las autoridades solían negarlas en la práctica. Esta falta de claridad generaba situaciones en las que la conducción femenina se encontraba en un limbo jurídico, con la posibilidad de sanciones en caso de incidentes viales.

La ausencia de una disposición explícita impedía el acceso efectivo a este medio de transporte, ampliamente utilizado por motivos de movilidad urbana y necesidades cotidianas. La ambigüedad provocaba que muchas mujeres optaran por no conducir motocicletas debido a riesgos legales y responsabilidades administrativas imprevistas.

PUEDES VER: Donald Trump revela haber hablado de "asuntos militares, Taiwán" y más en llamada telefónica con Xi Jinping

lr.pe

¿Cómo influyó la presión social y las protestas en la decisión del Gobierno de autorizar las licencias?

El cambio normativo se produjo en el contexto de una ola de protestas que comenzó por la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida, extendiéndose a demandas de derechos civiles. Según Europa Press, las autoridades iraníes señalaron la presencia de grupos “terroristas” con apoyo de Estados Unidos e Israel, presuntamente destinados a provocar víctimas y justificar un ataque militar extranjero.

Durante las manifestaciones, Human Rights Activists in Iran documentó 6.872 fallecidos, incluidos 6.443 manifestantes y 156 menores de edad. Este escenario de presión social e internacional coincide con la decisión del Gobierno de formalizar la expedición de licencias para mujeres, incorporando igualdad de condiciones y cerrando uno de los frentes abiertos por demandas ciudadanas.

Notas relacionadas
Arrestan al coguionista de la película nominada al Óscar 'Fue solo un accidente'

Arrestan al coguionista de la película nominada al Óscar 'Fue solo un accidente'

LEER MÁS
Estados Unidos e Irán sostendrían reunión en Omán, pero aún falta definir los "parámetros", revela diplomático árabe

Estados Unidos e Irán sostendrían reunión en Omán, pero aún falta definir los "parámetros", revela diplomático árabe

LEER MÁS
EE. UU. eleva tensiones en Medio Oriente tras intercepción de dron iraní cerca al portaaviones USS Abraham Lincoln

EE. UU. eleva tensiones en Medio Oriente tras intercepción de dron iraní cerca al portaaviones USS Abraham Lincoln

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EE. UU. potencia su estrategia militar y moderniza la base naval de este país de América Latina, donde China construyó un megapuerto

EE. UU. potencia su estrategia militar y moderniza la base naval de este país de América Latina, donde China construyó un megapuerto

LEER MÁS
Descubre el ÚNICO país de América Latina que tiene el segundo MERCADO de frutas más grande del mundo

Descubre el ÚNICO país de América Latina que tiene el segundo MERCADO de frutas más grande del mundo

LEER MÁS
Este es el volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

Este es el volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

Mundo

Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

Alex Saab, extestaferro de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela, según medios colombianos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025