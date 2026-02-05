La medida pone fin a la ambigüedad legal que impedía conducir motocicletas a mujeres en Irán. Foto: AFP

El Gobierno de Irán emitió un decreto que autoriza a las mujeres a obtener licencias de conducción de motocicletas, tras una prolongada ambigüedad legal y administrativa. La disposición fue validada por el vicepresidente primero, Mohamad Reza Aref, y aprobada por el Consejo de Ministros a finales de enero, según informó la cadena estatal IRIB y detalló Europa Press.

La nueva medida estipula que las ciudadanas que cumplan los requisitos podrán recibir permisos de forma oficial. Hasta ahora, la ausencia de una normativa clara generaba inseguridad legal para quienes conducían motocicletas, pues enfrentaban responsabilidades en caso de accidente, aun cuando la culpa no recayera sobre ellas.

¿Qué requisitos deben cumplir las mujeres para obtener una licencia de conducir motocicletas?

Según la nueva normativa, las mujeres deben completar formación práctica y superar evaluaciones supervisadas por la Policía de Tráfico, requisitos equivalentes a los que cumplen los hombres. La instrucción será impartida bajo supervisión policial, garantizando uniformidad en los criterios de examen y validación de habilidades.

El decreto elimina la interpretación discrecional de las autoridades locales y formaliza el proceso de expedición de licencias. Según IRIB, las ciudadanas podrán acceder a la licencia únicamente después de cumplir las pruebas estipuladas y demostrar aptitud para la conducción, asegurando que todas las solicitantes se ajusten a los mismos estándares.

¿Qué restricciones enfrentaban antes las mujeres que conducían motocicletas en Irán?

Aunque la legislación iraní no prohibía expresamente la entrega de licencias a mujeres, las autoridades solían negarlas en la práctica. Esta falta de claridad generaba situaciones en las que la conducción femenina se encontraba en un limbo jurídico, con la posibilidad de sanciones en caso de incidentes viales.

La ausencia de una disposición explícita impedía el acceso efectivo a este medio de transporte, ampliamente utilizado por motivos de movilidad urbana y necesidades cotidianas. La ambigüedad provocaba que muchas mujeres optaran por no conducir motocicletas debido a riesgos legales y responsabilidades administrativas imprevistas.

¿Cómo influyó la presión social y las protestas en la decisión del Gobierno de autorizar las licencias?

El cambio normativo se produjo en el contexto de una ola de protestas que comenzó por la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida, extendiéndose a demandas de derechos civiles. Según Europa Press, las autoridades iraníes señalaron la presencia de grupos “terroristas” con apoyo de Estados Unidos e Israel, presuntamente destinados a provocar víctimas y justificar un ataque militar extranjero.

Durante las manifestaciones, Human Rights Activists in Iran documentó 6.872 fallecidos, incluidos 6.443 manifestantes y 156 menores de edad. Este escenario de presión social e internacional coincide con la decisión del Gobierno de formalizar la expedición de licencias para mujeres, incorporando igualdad de condiciones y cerrando uno de los frentes abiertos por demandas ciudadanas.