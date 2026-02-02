La Unión Europea expresa su rechazo a que Irán califique a sus ejércitos como “terroristas”

La Unión Europea rechazó este lunes la decisión de Irán de considerar a los ejércitos de los países que integran el bloque como "grupos terroristas". Esta medida se dio luego de que la asociación incluyera al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica —máxima fuerza iraní— dentro de las organizaciones terroristas.

Dicha calificación del CGRI como "organización terrorista" la semana pasada se produjo tras la sangrienta represión de las protestas sociales contra el régimen de Irán, que, según activistas de derechos humanos, ha dejado miles de personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad desde diciembre.

Irán gira hacia una doctrina militar ofensiva

Desde Irán, a pesar de las consecuencias que trae la represión contra un pueblo que pide reformas, apuestan por endurecer su capacidad militar. Abdolrahim Mousavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, anunció este lunes que "darán un giro hacia una doctrina militar ofensiva", teniendo en cuenta, además, que existe tensión por el conflicto permanente con Estados Unidos.

La información, compartida por la agencia iraní de noticias Tasnim, permitió conocer la postura de las fuerzas del país asiático. "Inconexa y aplastante, nuestra acción será rápida, decisiva y más allá de los cálculos de Estados Unidos", aseguraron tras escuchar las afirmaciones de Mousavi durante una inspección a una de las unidades de sus Fuerzas Armadas.

"Quitar factores irritantes"

No solo Estados Unidos está involucrado en detener el conflicto que ocurre en Irán. Países como Rusia muestran disposición a apoyar la causa para frenar la masacre de miles de personas que protestan contra el régimen de Ali Jamenei.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que las autoridades rusas están dispuestas a retirar el uranio enriquecido que se encuentra actualmente en suelo iraní para reducir "los factores irritantes" en torno al programa nuclear de la república islámica, uno de los detonantes de las protestas en el país, debido a que gran parte de la economía gira en torno a este.

"Es un tema que está en la agenda desde hace tiempo. Rusia propuso hace bastante tiempo estos servicios como una opción que conduciría a la reducción de determinados factores irritantes", señaló durante su rueda de prensa telefónica diaria.