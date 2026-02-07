Araqchi se mantiene cauteloso y reacio a ampliar las conversaciones más allá de la disputa nuclear. Foto: Composición LR/AFP.

Araqchi se mantiene cauteloso y reacio a ampliar las conversaciones más allá de la disputa nuclear. Foto: Composición LR/AFP.

Irán advirtió que atacará las bases estadounidenses en Medio Oriente si es agredido por las fuerzas de EE. UU. concentradas en la región, aunque aclaró que no consideraría a los países anfitriones como objetivos. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, hizo esta declaración el sábado en una entrevista con Al Jazeera.

La advertencia se produjo un día después de que ambos países se comprometieran a continuar las conversaciones nucleares indirectas, tras lo que describieron como discusiones positivas el viernes en Omán.

El uranio no forma parte de las conversaciones

Aunque ambas naciones mostraron disposición para reactivar la diplomacia, Araqchi se mantiene cauteloso y reacio a ampliar las conversaciones más allá de la disputa nuclear. Reafirmó que el "enriquecimiento cero de uranio" no será parte de ellas, ya que el nivel de enriquecimiento dependerá de las necesidades de su país y continuará como derecho de Teherán.

Asimismo, rechazó las demandas de Washington para que Irán limite su programa de misiles, una condición que, según EE. UU., debería cumplirse para firmar un acuerdo nuclear más amplio que también aborde el apoyo de la nación a grupos como Hezbollah, Hamas y los hutíes en Yemen. El ministro dejó claro que la industria misilística iraní "nunca será negociable".

Próxima ronda de negociación es una incógnita

Además, el representante iraní aseguró que aún no se ha fijado una fecha para la próxima ronda de negociaciones, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que podrían realizarse a principios de la próxima semana.

Cabe señalar que el líder republicano ya había amenazado con un ataque a Irán tras el aumento de la presencia naval en la región. Las exigencias de Washington piden que el país renuncie al enriquecimiento de uranio, detenga el desarrollo de misiles balísticos y frene el apoyo a grupos armados en el Medio Oriente.

Medidas estadounidenses en torno a los acuerdos con Irán

A la par, el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva, vigente desde el sábado, que amenaza con imponer aranceles a los productos importados a Estados Unidos originarios de cualquier país que, directa o indirectamente, adquiera bienes o servicios de Teherán.

Como parte de su "campaña de presión máxima", el Departamento de Estado también anunció nuevas sanciones el viernes, dirigidas contra 15 entidades, dos personas y 14 buques vinculados al comercio ilícito de petróleo.