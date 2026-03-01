José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

Durante sus cuatro años como congresista, el actual presidente José María Balcázar propuso varios proyectos de ley para la creación de nuevas universidades en regiones, pero sin detallar cómo serían financiadas.

En total, en su periodo congresal, Balcázar presentó 39 iniciativas legislativas. De esa cifra, 28 estuvieron dirigidas a educación superior. 16 estabas dirigidas específicamente a la creación de nueva casas superiores de estudios. 8 fueron promulgadas. De esas ocho, tres proyectos recibieron observaciones por parte del Ejecutivo y, pese a ello, se promulgaron por insistencia.

"El país no necesita llenarse de nuevas universidades, para crear una universidad toma mucho tiempo, lo mejor es descentralizar las universidades que ya existen en la capital, es mejor crear filiales, otras sedes al interior del país. Estas leyes reflejan populismo", señala la especialista Marilú Martens.

Agregó: "Se aprobaban estos proyectos, sin haber tenido en cuenta que no estaba contemplado el presupuesto para la creación de estos espacios, esto significaba que solo era una creación en el papel y que su verdadera creación debía esperar… El ejecutivo lo alertó, pero el congreso siguió".