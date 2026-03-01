José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos
Durante su periodo como congresista, el ahora presidente se dedicó a presentar proyectos de ley para la creación de nuevas universidades en regiones. Sin embargo, tales propuestas no incluyen presupuesto para las casas de estudio.
- Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días
- Tercera jornada del debate enfrentará a Fujimori y Vizcarra: sus planes anticorrupción incluyen pocas medidas concretas
Durante sus cuatro años como congresista, el actual presidente José María Balcázar propuso varios proyectos de ley para la creación de nuevas universidades en regiones, pero sin detallar cómo serían financiadas.
En total, en su periodo congresal, Balcázar presentó 39 iniciativas legislativas. De esa cifra, 28 estuvieron dirigidas a educación superior. 16 estabas dirigidas específicamente a la creación de nueva casas superiores de estudios. 8 fueron promulgadas. De esas ocho, tres proyectos recibieron observaciones por parte del Ejecutivo y, pese a ello, se promulgaron por insistencia.
TE RECOMENDAMOS
CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
"El país no necesita llenarse de nuevas universidades, para crear una universidad toma mucho tiempo, lo mejor es descentralizar las universidades que ya existen en la capital, es mejor crear filiales, otras sedes al interior del país. Estas leyes reflejan populismo", señala la especialista Marilú Martens.
Agregó: "Se aprobaban estos proyectos, sin haber tenido en cuenta que no estaba contemplado el presupuesto para la creación de estos espacios, esto significaba que solo era una creación en el papel y que su verdadera creación debía esperar… El ejecutivo lo alertó, pero el congreso siguió".