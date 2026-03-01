HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

Durante su periodo como congresista, el ahora presidente se dedicó a presentar proyectos de ley para la creación de nuevas universidades en regiones. Sin embargo, tales propuestas no incluyen presupuesto para las casas de estudio.

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades, pero sin detallar su financiamiento
José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades, pero sin detallar su financiamiento

Durante sus cuatro años como congresista, el actual presidente José María Balcázar propuso varios proyectos de ley para la creación de nuevas universidades en regiones, pero sin detallar cómo serían financiadas.

Únete a nuestro canal de política y economía

En total, en su periodo congresal, Balcázar presentó 39 iniciativas legislativas. De esa cifra, 28 estuvieron dirigidas a educación superior. 16 estabas dirigidas específicamente a la creación de nueva casas superiores de estudios. 8 fueron promulgadas. De esas ocho, tres proyectos recibieron observaciones por parte del Ejecutivo y, pese a ello, se promulgaron por insistencia.

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"El país no necesita llenarse de nuevas universidades, para crear una universidad toma mucho tiempo, lo mejor es descentralizar las universidades que ya existen en la capital, es mejor crear filiales, otras sedes al interior del país. Estas leyes reflejan populismo", señala la especialista Marilú Martens.

Agregó: "Se aprobaban estos proyectos, sin haber tenido en cuenta que no estaba contemplado el presupuesto para la creación de estos espacios, esto significaba que solo era una creación en el papel y que su verdadera creación debía esperar… El ejecutivo lo alertó, pero el congreso siguió".

Notas relacionadas
Gabinete debe priorizar acciones para enfrentar las lluvias y la inseguridad

Gabinete debe priorizar acciones para enfrentar las lluvias y la inseguridad

LEER MÁS
Gobierno de José María Balcázar insiste con declaratoria de emergencia, pese a no dar resultados en gestiones pasadas

Gobierno de José María Balcázar insiste con declaratoria de emergencia, pese a no dar resultados en gestiones pasadas

LEER MÁS
Nueva Carretera Central incrementa su valor a S/30.000 millones

Nueva Carretera Central incrementa su valor a S/30.000 millones

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones CAL 2026, resultados: Delia Espinoza y Humberto Abanto van a segunda vuelta

Elecciones CAL 2026, resultados: Delia Espinoza y Humberto Abanto van a segunda vuelta

LEER MÁS
Arturo Fernández renuncia a su campaña electoral: "No me avisaron que el JNE me había excluido"

Arturo Fernández renuncia a su campaña electoral: "No me avisaron que el JNE me había excluido"

LEER MÁS
Encuestas presidenciales: Rafael López Aliaga en 14.6% y así va el resto de candidatos 2026

Encuestas presidenciales: Rafael López Aliaga en 14.6% y así va el resto de candidatos 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

Los Mirlos, Bomba Estéreo y un disco que apunta al Latin Grammy

Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

Política

Wolfgang Grozo: “La derecha y la izquierda, por igual, nos han llevado al caos en el país”

José Jerí no declarará a la Fiscalía este 2 de marzo: audiencia fue reprogramada

Fiscal Jorge Chávez pide creación de una comisión para revisar leyes ‘pro crimen’

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

Wolfgang Grozo: “La derecha y la izquierda, por igual, nos han llevado al caos en el país”

José Jerí no declarará a la Fiscalía este 2 de marzo: audiencia fue reprogramada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025