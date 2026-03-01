HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley
Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs Alianza Lima: sigue EN VIVO el clásico por la Liga Peruana de Vóley     
Mundo

UE: Oriente Medio tiene "mucho que perder" en caso de una guerra prolongada

Ursula von der Leyen, presidente de la Unión Europea, exigió "moderación" ante los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La UE indicó que retiró su personal no esencial de Oriente Medio tras los ataques a Irán.
La UE indicó que retiró su personal no esencial de Oriente Medio tras los ataques a Irán. | Composición LR

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, advirtió este domingo 1 de marzo de 2026 que Oriente Medio "tiene mucho que perder" ante una guerra prolongada. En ese sentido, instó a Teherán a evitar ataques indiscriminados en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Asimismo, indicó que los ataques contra Irán podrían desencadenar una escalada que afectaría al Viejo Continente y a otras regiones, con "consecuencias impredecibles, incluso en el ámbito económico".

TE RECOMENDAMOS

REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Por su parte, la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, pidió el sábado 28 "moderación" ante los ataques ejecutados por Washington y Jerusalén contra territorio iraní para proteger a la población y respetar "plenamente el derecho internacional".

"Garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial", sostuvo.

PUEDES VER: Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

lr.pe

Reacciones

Tras confirmarse la muerte del ayatolá Alí Jamenei, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a los iraníes a "derrocar al régimen". Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin indicó que Jamenei "será recordado como un destacado estadista que hizo una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas ruso-iraníes".

China aseveró que la operación militar fue "un atropello a los principios de la Carta de la ONU". Sin embargo, los gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido anunciaron en un comunicado que tomarán medidas para defender sus intereses ante los ataques de Irán contra países de la región.

PUEDES VER: Este animal tiene el organismo más grande de la Tierra y superaría el récord de las ballenas azules: vive a 4.500 metros de profundidad

lr.pe

Tirador de Austin apoyó a Irán

La policía de Austin informó que este domingo tres personas murieron y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo registrado en un bar de la ciudad. Entre las víctimas se encuentra el tirador, identificado como Ndiaga Diagne.

Según la organización SITE Intelligence Group, que vigila a grupos yihadistas, el atacante había expresado "sentimientos a favor del régimen iraní" en redes sociales.

Notas relacionadas
Argentina y Uruguay se convierten en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo comercial con la UE

Argentina y Uruguay se convierten en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo comercial con la UE

LEER MÁS
Úrsula von der Leyen afirma que la UE aplicará el acuerdo comercial con Mercosur tras ratificación de Argentina y Uruguay

Úrsula von der Leyen afirma que la UE aplicará el acuerdo comercial con Mercosur tras ratificación de Argentina y Uruguay

LEER MÁS
Zelenski afirma que "Putin no logró sus objetivos" y que Ucrania hará todo por la paz a 4 años de la invasión: "No ganó esta guerra"

Zelenski afirma que "Putin no logró sus objetivos" y que Ucrania hará todo por la paz a 4 años de la invasión: "No ganó esta guerra"

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

LEER MÁS
Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

LEER MÁS
Científicos descubren un colosal sistema submarino de 500 kilómetros: más grande que el Gran Cañón

Científicos descubren un colosal sistema submarino de 500 kilómetros: más grande que el Gran Cañón

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

UE: Oriente Medio tiene "mucho que perder" en caso de una guerra prolongada

Clásico Colo Colo vs U. de Chile EN VIVO HOY vía TNT Sports Premium: empatan sin goles

Partido Universitario vs Alianza Lima HOY por la Liga Peruana de Vóley vía Latina

Mundo

La economía, la migración y el caso Epstein: los factores clave detrás de la desaprobación del 60% de estadounidenses hacia Trump

María Corina Machado asegura que "en pocas semanas" regresará a Venezuela

Bélgica detiene a petrolero por ser parte de flota fantasma rusa que navegaba con bandera falsa en el mar del Norte

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANA no gastó más de S/180 millones en labores de prevención para el fenómeno El Niño en 2023

Elecciones CAL 2026: segunda vuelta entre Delia Espinoza y Humberto Abanto se desarrollará el 14 de marzo

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025