UE: Oriente Medio tiene "mucho que perder" en caso de una guerra prolongada

La UE indicó que retiró su personal no esencial de Oriente Medio tras los ataques a Irán. | Composición LR

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, advirtió este domingo 1 de marzo de 2026 que Oriente Medio "tiene mucho que perder" ante una guerra prolongada. En ese sentido, instó a Teherán a evitar ataques indiscriminados en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Asimismo, indicó que los ataques contra Irán podrían desencadenar una escalada que afectaría al Viejo Continente y a otras regiones, con "consecuencias impredecibles, incluso en el ámbito económico".

Por su parte, la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, pidió el sábado 28 "moderación" ante los ataques ejecutados por Washington y Jerusalén contra territorio iraní para proteger a la población y respetar "plenamente el derecho internacional".

"Garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial", sostuvo.

Reacciones

Tras confirmarse la muerte del ayatolá Alí Jamenei, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a los iraníes a "derrocar al régimen". Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin indicó que Jamenei "será recordado como un destacado estadista que hizo una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas ruso-iraníes".

China aseveró que la operación militar fue "un atropello a los principios de la Carta de la ONU". Sin embargo, los gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido anunciaron en un comunicado que tomarán medidas para defender sus intereses ante los ataques de Irán contra países de la región.

Tirador de Austin apoyó a Irán

La policía de Austin informó que este domingo tres personas murieron y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo registrado en un bar de la ciudad. Entre las víctimas se encuentra el tirador, identificado como Ndiaga Diagne.

Según la organización SITE Intelligence Group, que vigila a grupos yihadistas, el atacante había expresado "sentimientos a favor del régimen iraní" en redes sociales.