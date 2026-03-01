HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza y Humberto Abanto pasan a segunda vuelta

Las elecciones CAL 2026 se definirán en una segunda vuelta tras confirmarse que ningún candidato alcanzó el 50% más uno requerido por el estatuto. Delia Espinoza y Humberto Abanto disputarán el decanato el próximo 14 de marzo.

Segunda vuelta se llevará a cabo el 14 de marzo según el cronograma del CAL. Foto: composición LR
Las elecciones CAL 2026 se definirán en una segunda vuelta entre Delia Espinoza y Humberto Abanto, tras los resultados oficiales sobre un total de 48.386 votos emitidos. Ninguno de los candidatos alcanzó el 50% más uno requerido por el estatuto del Colegio de Abogados de Lima (CAL), por lo que el proceso deberá resolverse en una nueva jornada electoral.

De acuerdo con el conteo, Delia Espinoza obtuvo 18.829 votos. Por su parte, Humberto Abanto alcanzó 12.204 votos. La diferencia entre ambos es de 6.295 votos, una ventaja importante pero insuficiente para cerrar la elección en primera vuelta.

En tercer lugar se ubicó Ruth Monge con 13.109 votos, seguida por Pedro Angulo con 2.806 votos. Más atrás aparecen Óscar Peña con 2.151 votos y Francisco Gómez con 1.479 votos. Judith Torres sumó 1.563 votos y Jorge Rioja 1.391 votos.

La suma de los votos en blanco y viciados son de 4.376. El escenario obliga a ambos finalistas a buscar respaldos y ampliar su base de apoyo dentro del gremio.

El próximo decano del Colegio de Abogados de Lima asumirá la conducción de una de las instituciones profesionales más influyentes del país. Con más de treinta mil votos emitidos, el proceso refleja un alto nivel de participación. La definición marcará la orientación institucional del CAL frente a los debates jurídicos y políticos que atraviesa el sistema de justicia.

Elecciones CAL 2026: conoce los resultados de la votación

CandidatoNúmero de ListaVotos totales
Delia Espinoza3 18.899
Humberto Abanto11 12.204
Ruth Monge1 13.109
Pedro Angulo9 2.806
Oscar Peña15 2.151
Francisco Gómez7 1.479
Judith Torres13 1.563
Jorge Rioja5 1.391
