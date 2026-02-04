HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos e Irán sostendrían reunión en Omán, pero aún falta definir los "parámetros", revela diplomático árabe

Inicialmente, la reunión estaba prevista en Turquía y se realizará en medio de un clima de tensiones, tras la reciente interceptación de un dron iraní por un caza F-35C de EE.UU. en el Golfo Pérsico.

Estados Unidos e Irán sostendrían reunión este viernes en Omán y ya no en Turquía.
Estados Unidos e Irán sostendrían reunión este viernes en Omán y ya no en Turquía. | Composición LR/AFP

Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en Omán, aunque las modalidades de las discusiones todavía no se han pactado, reveló este miércoles a la agencia AFP un diplomático de un país árabe.

"Los iraníes solicitaron una reunión en Omán y los estadounidenses aceptaron esa ubicación pero todavía se está trabajando en los parámetros de las conversaciones", explicó la fuente, que pidió estar en anonimato.

Ambos países ya habrían deinido sus representantes para la reunión

La agencia iraní ISNA informó de manera similar que el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqhchi, liderará la delegación de Irán, que también contará con la presencia de dos diplomáticos de alto nivel: Majid Tajt-Ravanchi y Kazem Gharibabadi.

Por su parte, el enviado estadounidense Steve Witkoff será quien represente a Washington en las conversaciones. ISNA también mencionó que Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, podría sumarse a la delegación.

Araqhchi y Witkoff ya habían mantenido cinco rondas de negociaciones sobre el programa nuclear iraní el año pasado, aunque el proceso se interrumpió cuando Israel llevó a cabo una serie de bombardeos sin precedentes dos días antes de la sexta ronda de conversaciones, lo que provocó un conflicto de 12 días.

Una fuente diplomática regional indicó que la reunión, que originalmente estaba programada en Estambul, servirá para abordar temas de política nuclear, misiles y el apoyo de Irán a grupos armados fuera de su territorio, con la participación de otros países.

Reunión se da en medio se tensiones diplomáticas

Las conversaciones se llevarán a cabo en un contexto de creciente tensión entre Teherán y Washington, luego de que Estados Unidos confirmara haber interceptado y destruido un dron iraní que se aproximaba peligrosamente al portaaviones USS Abraham Lincoln, que se encontraba en el golfo Pérsico, cerca de las costas de Irán.

Según el portavoz del Comando Central de EE. UU., Tim Hawkins, en un comunicado oficial, el dron fue eliminado gracias a la intervención inmediata de un avión de combate F-35C, que fue desplegado desde el mismo portaaviones que estaba bajo amenaza.

"Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó un dron iraní en defensa propia y para proteger el portaviones y al personal a bordo", explicó el capitán del CentCom, quien agregó que el suceso ocurrió a unos 800 kilómetros de la costa sur del país medioriental.

Irán "ordenó" la reapertura de las negociaciones de su plan nuclear con EE.UU.

El lunes 2 de febrero, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, pidió la "apertura de negociaciones con Estados Unidos" respecto al programa nuclear de la República Islámica, según informó la agencia de noticias Fars, tras citar a una fuente gubernamental no identificada del país asiático.

Desde la Cancillería iraní, por su parte, negaron haber recibido un ultimátum de la Casa Blanca para alcanzar un acuerdo respecto a su programa nuclear, luego de que Trump amenazara con una intervención militar si las negociaciones fracasan.

"La República Islámica siempre actúa con honestidad y seriedad en los procesos diplomáticos, pero nunca acepta ultimatúms. Por lo tanto, tal afirmación no puede ser confirmada", dijo el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai.

